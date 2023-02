Giải mã những hiện tượng kỳ bí dưới góc nhìn khoa học

1.Thuyết tự động: Giao tiếp với thế giới tâm linh là điều mà con người vẫn luôn cố gắng để thực hiện. Có một số người được cho là có năng lực đặc biệt có thể kết nối với những người đã chết. Họ nói rằng có thể nghe được âm thanh bí ẩn từ một linh hồn hoặc để linh hồn "nhập" vào thân xác của mình. Một số nhà khoa học đã giải thích hiện tượng trên bằng "thuyết tự động". Theo họ đây là một số trạng thái thay đổi của ý thức, khi con người nói và suy nghĩ những điều mà họ không nhận thức được. Họ tự điều chỉnh, xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, những ý tưởng, hình ảnh ngẫu nhiên có thể phát sinh khiến họ cho rằng đó là những suy nghĩ đến từ thực thể khác. 2. Điểm lạnh: Điểm lạnh là hiện tượng khi một người nào đó đang đứng trong nhà thì bỗng cảm thấy có khí lạnh xung quanh. Nhưng nếu người đó bước sang phải hoặc trái vài bước thì nhiệt độ trở lại bình thường. Những người tin vào thế giới siêu nhiên cho rằng điểm lạnh xuất hiện khi con ma xuất hiện trong lớp không khí mỏng. Con ma hút nhiệt từ môi trường xung quanh để có năng lượng hiện hình. Theo các nhà khoa học hiện tượng quỷ dị này được giải thích như sau: Luồng khí lạnh đó xuất hiện thông qua cửa sổ hoặc khe hở nào đó trong ngôi nhà. Dù căn phòng đã khép kín thì khi một khối không khí khô đi vào căn phòng ẩm ướt, khối không khí khô bay dưới thấp sẽ kết hợp với khối không khí ẩm hơn trên trần nhà tạo ra một dòng khí xoáy đối lưu. Khi một người đứng đúng vị trí đó sẽ cảm thấy mát hơn và đó chính là điểm lạnh. 3. Hội chứng kích động theo số đông: Tháng 6/2013, hơn 3.000 công nhân đã đình công tại nhà máy may ở Gazipur, Bangladesh. Họ không phản đối thời gian làm việc quá dài hay đòi tăng lương. Họ muốn có ai đó làm điều gì đó với con ma trong nhà vệ sinh, một linh hồn giận dữ đã tấn công một công nhân nữ trong phòng của họ, khiến mọi người hoảng sợ. Cuộc bạo loạn xảy ra ngay sau đó và cảnh sát phải lập lại trật tự. Những người lao động đã trải trải qua một hiện tượng tâm lý gọi là cuồng loạn theo số đông. Những ảo giác này xảy ra khi mọi người đang thực sự căng thẳng, thường do môi trường làm việc áp lực. Điều đáng chú ý hơn, người phụ nữ châm ngòi cho cuộc đình công này không hề trông thấy bất cứ điều gì. Cô bị ốm và cô nói rằng do linh hồn ma quỷ tạo nên, may mắn thay không có ai thiệt mạng trong cuộc bạo loạn đó. 4. Ảnh hưởng của vô thức: Bàn cầu cơ là trò chơi tâm linh rất phổ biến trong những năm 1840-1850 và vẫn còn phổ biến đến tận ngày nay. Bàn cầu cơ bao gồm một bảng chứ cái, chữ số và hai từ “có” hoặc “không”. Những người tham gia sẽ cùng nhau đặt tay lên một mảnh gỗ trên bảng và yêu cầu linh hồn (có thể là người thân đã qua đời) trả lời câu hỏi nào đó. Linh hồn sẽ di chuyển mảnh gỗ từ chữ cái này đến chữ cái khác, cuối cùng tạo ra một lời nhắn hay câu trả lời cho câu hỏi, mặc dù những người đặt tay lên đó khẳng định không hề dùng tay di chuyển miếng gỗ. Nhà vật lý nổi tiếng Michael Faraday đã tìm hiểu vấn đề này. Ông phát hiện ra rằng mảnh gỗ di chuyển nhờ vào ảnh hưởng của hiệu ứng vô thức, sức mạnh cơ bắp của những người tham gia gây ra sự chuyển động, do họ kỳ vọng mảnh gỗ di chuyển. Vì vậy hiện tượng trên không phải do linh hồn tạo ra. >>>Xem thêm video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ.

1.Thuyết tự động: Giao tiếp với thế giới tâm linh là điều mà con người vẫn luôn cố gắng để thực hiện. Có một số người được cho là có năng lực đặc biệt có thể kết nối với những người đã chết. Họ nói rằng có thể nghe được âm thanh bí ẩn từ một linh hồn hoặc để linh hồn "nhập" vào thân xác của mình. Một số nhà khoa học đã giải thích hiện tượng trên bằng "thuyết tự động". Theo họ đây là một số trạng thái thay đổi của ý thức, khi con người nói và suy nghĩ những điều mà họ không nhận thức được. Họ tự điều chỉnh, xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, những ý tưởng, hình ảnh ngẫu nhiên có thể phát sinh khiến họ cho rằng đó là những suy nghĩ đến từ thực thể khác. 2. Điểm lạnh: Điểm lạnh là hiện tượng khi một người nào đó đang đứng trong nhà thì bỗng cảm thấy có khí lạnh xung quanh. Nhưng nếu người đó bước sang phải hoặc trái vài bước thì nhiệt độ trở lại bình thường. Những người tin vào thế giới siêu nhiên cho rằng điểm lạnh xuất hiện khi con ma xuất hiện trong lớp không khí mỏng. Con ma hút nhiệt từ môi trường xung quanh để có năng lượng hiện hình. Theo các nhà khoa học hiện tượng quỷ dị này được giải thích như sau: Luồng khí lạnh đó xuất hiện thông qua cửa sổ hoặc khe hở nào đó trong ngôi nhà. Dù căn phòng đã khép kín thì khi một khối không khí khô đi vào căn phòng ẩm ướt, khối không khí khô bay dưới thấp sẽ kết hợp với khối không khí ẩm hơn trên trần nhà tạo ra một dòng khí xoáy đối lưu. Khi một người đứng đúng vị trí đó sẽ cảm thấy mát hơn và đó chính là điểm lạnh. 3. Hội chứng kích động theo số đông: Tháng 6/2013, hơn 3.000 công nhân đã đình công tại nhà máy may ở Gazipur, Bangladesh. Họ không phản đối thời gian làm việc quá dài hay đòi tăng lương. Họ muốn có ai đó làm điều gì đó với con ma trong nhà vệ sinh, một linh hồn giận dữ đã tấn công một công nhân nữ trong phòng của họ, khiến mọi người hoảng sợ. Cuộc bạo loạn xảy ra ngay sau đó và cảnh sát phải lập lại trật tự. Những người lao động đã trải trải qua một hiện tượng tâm lý gọi là cuồng loạn theo số đông. Những ảo giác này xảy ra khi mọi người đang thực sự căng thẳng, thường do môi trường làm việc áp lực. Điều đáng chú ý hơn, người phụ nữ châm ngòi cho cuộc đình công này không hề trông thấy bất cứ điều gì. Cô bị ốm và cô nói rằng do linh hồn ma quỷ tạo nên, may mắn thay không có ai thiệt mạng trong cuộc bạo loạn đó. 4. Ảnh hưởng của vô thức: Bàn cầu cơ là trò chơi tâm linh rất phổ biến trong những năm 1840-1850 và vẫn còn phổ biến đến tận ngày nay. Bàn cầu cơ bao gồm một bảng chứ cái, chữ số và hai từ "có" hoặc "không". Những người tham gia sẽ cùng nhau đặt tay lên một mảnh gỗ trên bảng và yêu cầu linh hồn (có thể là người thân đã qua đời) trả lời câu hỏi nào đó. Linh hồn sẽ di chuyển mảnh gỗ từ chữ cái này đến chữ cái khác, cuối cùng tạo ra một lời nhắn hay câu trả lời cho câu hỏi, mặc dù những người đặt tay lên đó khẳng định không hề dùng tay di chuyển miếng gỗ. Nhà vật lý nổi tiếng Michael Faraday đã tìm hiểu vấn đề này. Ông phát hiện ra rằng mảnh gỗ di chuyển nhờ vào ảnh hưởng của hiệu ứng vô thức, sức mạnh cơ bắp của những người tham gia gây ra sự chuyển động, do họ kỳ vọng mảnh gỗ di chuyển. Vì vậy hiện tượng trên không phải do linh hồn tạo ra.