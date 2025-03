Phục dựng chân dung Điêu Thuyền, Võ Tắc Thiên, ngỡ ngàng dung mạo thật

Tần Thủy Hoàng được biết đến là hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu. Vì vậy nhiều người tò mò dung mạo của ông. Hình ảnh phục dựng chân dung Tần Thủy Hoàng bằng AI cho thấy ông hoàng này có tướng mạo uy nghiêm, đôi mắt thâm trầm, mũi cao. Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong nhiều tài liệu, bà được miêu tả có nhan sắc diễm lệ. Thế nhưng, hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Võ Tắc Thiên không hề có dung mạo xinh đẹp. Thay vào đó, bà khá mũm mĩm, các đường nét trên gương mặt không thanh tú. Các chuyên gia dùng AI phục dựng chân dung Lưu Bị - người sáng lập nhà Thục Hán. Theo đó, vị hoàng đế đầu tiên của nước Thục có tướng mạo anh tuấn và rắn rỏi. Khổng Tử là triết gia và chính trị gia nổi tiếng sống vào thời Xuân Thu. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Khổng Tử có tướng mạo tao nhã toát lên phong thái của một người học rộng hiểu sâu. Gia Cát Lượng là nhà chính trị, quân sư vĩ đại và Thừa tướng của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ảnh do AI phục dựng cho thấy Khổng Minh có vẻ ngoài hiền từ, nhân hậu. Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nhiều giai thoại, truyền thuyết mô tả Điêu Thuyền sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn" khiến bao người si mê. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Điêu Thuyền thực sự là mỹ nhân với gương mặt xinh đẹp. Võ tướng Quan Vũ thời Tam quốc được nhà văn La Quán Trung mô tả: "Huyền Đức nhìn xem thấy người ấy mình cao chín thước, râu dài hai thước, mặt đỏ như gấc, môi như tô son, mắt phượng mày tằm, oai phong lẫm liệt". Qua hình ảnh do AI phục dựng, Quan Vũ có thần thái uy phong, gương mặt rắn rỏi, điềm tĩnh của một võ tướng. Trong khi đó, La Quán Trung mô tả Trương Phi "cao tám thước, đầu báo, mắt trợn tròn, râu hùm vểnh ngược, hàm én". Theo đó, võ tướng này có vẻ ngoài hung dữ, thậm chí có phần xấu xí. Hình ảnh do AI phục dựng cũng cho thấy Trương Phi có tướng mạo dữ dằn, khó gần, thậm chí khiến người đối diện sợ hãi.. Nhà thơ Lý Bạch nổi tiếng của Trung Quốc có tướng mạo thanh cao, toát lên vẻ hào hoa phong nhã trong bức ảnh do AI phục dựng. Mời độc giả xem video: Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc qua chân dung ảnh phục dựng.

