Hà Nội

Khám phá tàn tích kinh đô cổ đại giữa đầm lầy Ai Cập

Kho tri thức

Khám phá tàn tích kinh đô cổ đại giữa đầm lầy Ai Cập

Ẩn mình nhiều thế kỷ giữa vùng đầm lầy đồng bằng sông Nile, Tanis từng là một trong những kinh đô quan trọng của Ai Cập cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Kinh đô của Ai Cập thời kỳ Hậu Nguyên. Tanis giữ vai trò kinh đô trong các vương triều thứ 21 và 22 của Ai Cập cổ đại, khoảng từ thế kỷ 11 đến 8 TCN. Trong giai đoạn này, thành phố trở thành trung tâm quyền lực chính trị và tôn giáo ở miền Bắc Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
Tọa lạc giữa đồng bằng sông Nile. Không giống Thebes ở miền Nam, Tanis nằm trong vùng châu thổ sông Nile, nơi mạng lưới sông ngòi chằng chịt và đất đai màu mỡ. Vị trí này giúp thành phố phát triển thương mại nhưng cũng khiến nó dễ bị bồi lấp theo thời gian. Ảnh: Pinterest.
Từng bị nhầm lẫn với thành phố Pi-Ramesses. Trong nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu cho rằng Tanis chính là Pi-Ramesses – kinh đô lừng danh của pharaoh Ramesses II. Chỉ đến thế kỷ 20, khảo cổ học mới chứng minh đây là hai thành phố khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Kho báu hoàng gia còn nguyên vẹn hiếm có. Năm 1939, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều lăng mộ hoàng gia tại Tanis gần như chưa bị cướp phá. Những kho báu vàng, mặt nạ và trang sức được ví sánh ngang với lăng mộ Tutankhamun. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc sử dụng nhiều vật liệu tái chế. Nhiều đền đài và tượng đá ở Tanis được xây bằng cách tái sử dụng khối đá từ các thành phố cổ hơn. Điều này phản ánh sự suy giảm nguồn lực nhưng vẫn cho thấy tham vọng duy trì uy quyền của các pharaoh thời kỳ sau. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm thờ thần Amun ở miền Bắc. Tanis là một trung tâm tôn giáo lớn, nơi thần Amun được tôn thờ song song với Thebes. Đền Amun tại đây từng là biểu tượng cho nỗ lực hợp pháp hóa quyền lực của các pharaoh miền Bắc. Ảnh: egypttoursportal.com.
Suy tàn do thay đổi dòng chảy sông Nile. Khi các nhánh sông Nile dịch chuyển, Tanis dần mất lợi thế giao thương và bị bỏ hoang. Thành phố chìm trong cát và bùn lầy suốt nhiều thế kỷ trước khi được khai quật. Ảnh: wikimedia.org.
#Kinh đô cổ đại Ai Cập #Vị trí và phát triển của Tanis #Khảo cổ học và kho báu hoàng gia #Kiến trúc và vật liệu tái chế #Trung tâm tôn giáo thần Amun #Ảnh hưởng của dòng sông Nile

