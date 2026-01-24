Khám phá bất ngờ về hòn đảo thời tiền sử ở Địa Trung Hải

Hà Nội

Kho tri thức

Đảo Palmarola (Italy) không có thị trấn hay đường giao thông, không có điện... Trải qua nhiều thế kỷ, hòn đảo thời tiền sử này vẫn giữ được vẻ hoang sơ, kỳ vĩ.

Tâm Anh (TH)
Nằm ở Địa Trung Hải, đảo Palmarola ở Italy là một trong những địa điểm mà những du khách muốn tạm rời xa cuộc sống đô thị náo nhiệt để tìm cảm giác bình yên, thoải mái, tự do. Ảnh: escape.com.au.
Do không đón nhiều khách du lịch nên đảo Palmarola gần như giữ được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Cuộc sống của người dân trên đảo khá giản dị, mộc mạc. Ảnh: escape.com.au.
Vào hầu hết các ngày trong tuần, cách duy nhất để đến đảo Palmarola là đi thuyền nhỏ từ đảo Ponza, cách đó khoảng 8 km, vượt qua biển Tyrrhenian thuộc Địa Trung Hải. Ảnh: escape.com.au.
Đảo Palmarola được biết tới là nơi không có thị trấn lẫn đường giao thông, không có điện, không phủ sóng điện thoại di động, không có ô tô và không có bến phà. Ảnh: escape.com.au.
Palmarola chỉ có bãi biển duy nhất và những lối mòn dẫn vào bên trong hòn đảo. Ảnh: escape.com.au.
Khi ghé thăm đảo Palmarola, du khách có thể tắm biển, đi lặn, leo núi lên đỉnh cao nhất của hòn đảo để ngắm mặt trời mọc... Ảnh: escape.com.au.
Thêm nữa, trên đảo Palmarola còn có một số di tích cổ xưa như tu viện thời Trung cổ, tàn tích còn sót lại của một khu định cư thời tiền sử... Ảnh: escape.com.au.
Một nhà nguyện nhỏ màu trắng thờ Thánh Silverius - Giáo hoàng sống trong cảnh lưu đày ở Palmarola hồi thế kỷ 6 - cũng là một điểm đến hấp dẫn ở hòn đảo này. Ảnh: Paolo Graziosi/Getty Image.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
#Khám phá đảo thời tiền sử #hòn đảo #đảo Palmarola

