[INFOGRAPHIC] 6 kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ trẻ em cần biết

Sau vụ cháy tại khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên, phụ huynh cần trang bị cho trẻ những kỹ năng thoát nạn cơ bản để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.
Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục triệu hồi bổ sung lần 2 (triệu hồi lần ba) loạt ôtô lỗi cụm khóa cửa với khoảng hơn 3.200 chiếc, gồm cả xe lắp ráp và nhập khẩu.
Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 quy tụ nghệ sĩ nhiều quốc gia, góp thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cho điểm đến ở Đà Lạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 đối tượng liên quan cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...
Sau phản ánh sản phẩm khâu nhục đóng hộp không giống quảng cáo, Quản lý thị trường Hà Nội đã chuyển hồ sơ cho công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hơn 1.500 nhà khoa học đồng hành cùng học sinh trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
Theo UBND phường Kim Liên, nạn nhân trong vụ cháy khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) là một học sinh nam lớp 6.
Từ ngày 10/11/2026, Grab giới hạn tổng phí ở mức 32%, giảm phí chuyến ngắn và nâng tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu thêm 7,68– 8,59 điểm phần trăm.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng ghi nhận 5 dự án FDI cấp mới (tổng vốn 1,71 triệu USD) và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 59,5 triệu USD.
Các đại biểu đề xuất đưa tư vấn pháp luật đến gần người dân, ứng dụng AI trong tuyên truyền và phát huy vai trò Chi hội Luật gia xã, phường.
Phiếu giả mạo thông tin bệnh nhi và khoản tạm ứng hàng chục triệu đồng được dùng để trục lợi lòng tốt. Người dân nên kiểm chứng với bệnh viện.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Thị Hiển, quản lý Siêu thị Hưng Thịnh, để điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 534 triệu đồng.
Sau vụ cháy tại điểm học tạm Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong, Hà Nội yêu cầu các trường kiểm tra PCCC, lối thoát nạn và điều kiện an toàn.
Lãi suất cho vay này bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời lượng lớn mỡ, móng chân bò đã ôi thiu, bốc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Trường THCS Kim Liên tạm dừng dạy trực tiếp sau vụ hỏa hoạn ngày 5/11, đồng thời chuẩn bị phương án học online và tìm nơi học an toàn cho học sinh.
Nhờ sự can thiệp kịp thời, một cụ ông 82 tuổi đã dừng giao dịch chuyển 240 triệu đồng cho người lạ sau khi bị thao túng tâm lý qua cuộc gọi video Zalo.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 3 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ hơn 60 kg pháo lậu cùng nhiều tang vật liên quan.
BS Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, trong không gian hạn chế, lòng tốt và kinh nghiệm chỉ phát huy tác dụng khi có biện pháp an toàn phù hợp.
Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Sau mâu thuẫn giao thông trên đường Hoàng Liên, nữ tài xế Võ Tuyết Sang bị cáo buộc lái ô tô chèn ép, đâm đổ xe máy điện của một phụ nữ mang thai.
Chiều 5/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản" tại Công ty CP Thiên Minh Đức.