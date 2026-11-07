[INFOGRAPHIC] 6 kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ trẻ em cần biết

Sau vụ cháy tại khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên, phụ huynh cần trang bị cho trẻ những kỹ năng thoát nạn cơ bản để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.