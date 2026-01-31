Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hương Giang khoe khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên chồng hơn 11 tuổi

Giải trí

Hương Giang khoe khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên chồng hơn 11 tuổi

Nữ diễn viên Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường bên người chồng hơn cô 11 tuổi.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, diễn viên Hương Giang chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên người chồng hơn cô 11 tuổi.
Mới đây, diễn viên Hương Giang chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên người chồng hơn cô 11 tuổi.
Vợ chồng Hương Giang không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ tình tứ, ánh mắt ấm áp khi sánh bước bên nhau.
Vợ chồng Hương Giang không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ tình tứ, ánh mắt ấm áp khi sánh bước bên nhau.
Chia sẻ này lập tức thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng viên mãn của Hương Giang.
Chia sẻ này lập tức thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng viên mãn của Hương Giang.
Không ít ý kiến nhận xét nữ diễn viên ngày càng đằm thắm, rạng rỡ hơn sau khi lập gia đình. Đặc biệt, khoảng cách tuổi tác 11 năm giữa hai vợ chồng không bị xem là rào cản, trái lại còn mang đến cho cô cảm giác bình yên, được che chở.
Không ít ý kiến nhận xét nữ diễn viên ngày càng đằm thắm, rạng rỡ hơn sau khi lập gia đình. Đặc biệt, khoảng cách tuổi tác 11 năm giữa hai vợ chồng không bị xem là rào cản, trái lại còn mang đến cho cô cảm giác bình yên, được che chở.
Trước đó, Hương Giang từng nhiều lần vướng tin đồn không hay xoay quanh chuyện đời tư khi luôn “giấu” diện mạo chồng.
Trước đó, Hương Giang từng nhiều lần vướng tin đồn không hay xoay quanh chuyện đời tư khi luôn “giấu” diện mạo chồng.
Cô đã lên tiếng đính chính và cho biết có bạn đời vào đầu năm 2024. Đến cuối năm 2024, nữ diễn viên hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên – bé Udon.
Cô đã lên tiếng đính chính và cho biết có bạn đời vào đầu năm 2024. Đến cuối năm 2024, nữ diễn viên hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên – bé Udon.
Mỗi khi chia sẻ hình ảnh gia đình, Hương Giang đều khéo léo chọn góc chụp hoặc dùng icon che mặt chồng. Lý giải về điều này, cô từng cho biết ông xã hơn tuổi, là người điềm đạm, đúng mực và ngại xuất hiện trước đám đông nên không muốn công khai hình ảnh hay danh tính trên mạng xã hội.
Mỗi khi chia sẻ hình ảnh gia đình, Hương Giang đều khéo léo chọn góc chụp hoặc dùng icon che mặt chồng. Lý giải về điều này, cô từng cho biết ông xã hơn tuổi, là người điềm đạm, đúng mực và ngại xuất hiện trước đám đông nên không muốn công khai hình ảnh hay danh tính trên mạng xã hội.
Hương Giang tiết lộ, cả hai gặp nhau lần đầu trong một live show của ca sĩ Mỹ Tâm. Sau buổi gặp gỡ ấy, họ bắt đầu liên lạc, tìm hiểu và dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Hương Giang tiết lộ, cả hai gặp nhau lần đầu trong một live show của ca sĩ Mỹ Tâm. Sau buổi gặp gỡ ấy, họ bắt đầu liên lạc, tìm hiểu và dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Anh sinh năm 1978, hơn cô 11 tuổi, dù chưa tổ chức đám cưới, cả hai đã đăng ký kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Anh sinh năm 1978, hơn cô 11 tuổi, dù chưa tổ chức đám cưới, cả hai đã đăng ký kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của Hương Giang có nhiều thay đổi so với giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước đây. Từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, nữ diễn viên lựa chọn sống chậm hơn để ưu tiên cho vai trò làm vợ và làm mẹ.
Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của Hương Giang có nhiều thay đổi so với giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước đây. Từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, nữ diễn viên lựa chọn sống chậm hơn để ưu tiên cho vai trò làm vợ và làm mẹ.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#diễn viên Hương Giang sau sinh #chồng diễn viên Hương Giang #nhan sắc diễn viên Hương Giang #diễn viên Hương Giang #Hương Giang #chồng hơn tuổi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT