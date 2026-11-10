Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng từ năm 2027

Theo Quyết định 50/2026/QĐ-TTg, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể vay tối đa 8 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Quyết định số 157/2007 và Quyết định số 05/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157.

Chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ người học trang trải chi phí học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại các cơ sở đào tạo.

Bốn nhóm học sinh, sinh viên được vay vốn

Theo quyết định, các nhóm đối tượng được hỗ trợ vay vốn gồm:

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha và mẹ đều không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định pháp luật.

- Học sinh, sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích.

- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định.

- Học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học, được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận hằng năm.

Về phương thức cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên sẽ đứng tên vay vốn và giao dịch với ngân hàng.

Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định, học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng, không cần tài sản bảo đảm

Mức vốn cho vay tối đa được quy định là 8 triệu đồng/tháng đối với mỗi học sinh, sinh viên. Người vay không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người học và mức thu học phí của cơ sở đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xem xét, quyết định số tiền cho vay cụ thể, nhưng không vượt quá mức tối đa nêu trên.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất áp dụng đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trường hợp phát sinh nợ quá hạn, lãi suất được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay vốn và trả nợ, bảo đảm các nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

Với mức vay tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng và không yêu cầu tài sản bảo đảm, chính sách mới được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi việc học.