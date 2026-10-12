Hoàng Anh Gia Lai củng cố lộ trình 20.000 ha cà phê: Bứt phá năng suất

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang tăng tốc hiện thực hóa chiến lược phủ xanh 20.000 ha cà phê đến năm 2028 tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chiến lược này liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực nhờ kết quả khảo sát thực địa khả quan từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cùng mốc phát triển mới trong hoạt động đầu tư ra nước ngoà

Báo cáo khảo sát thực địa mới nhất từ WASI thể hiện, chiến lược phát triển 20.000 ha cà phê của Tập đoàn HAGL rất khả quan, dự báo năng suất vượt kế hoạch.

Những tín hiệu tích cực từ sinh trưởng đến sản lượng

Hoạt động khảo sát của WASI được thực hiện trong tháng 8.2026 — tròn 5 tháng sau hội thảo "HAGL và chiến lược phát triển bền vững 20.000 ha cà phê đến năm 2028" do HAGL phối hợp cùng Ngân hàng OCB và Chứng khoán OCBS tổ chức tại TP.HCM.

Bầu Đức trình bày chiến lược phát triển bền vững 20.000 ha cà phê vào năm 2028

Đoàn cán bộ kỹ thuật của WASI đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại các vùng trồng trọng điểm gồm Gia Lai (Việt Nam), Champasak, Attapeu (Lào) và Stung Treng (Campuchia). Kết quả công bố cho thấy toàn bộ diện tích cà phê tại các khu vực này đều ghi nhận tốc độ phát triển rất tốt.

Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng đất bazan màu mỡ cùng khí hậu mát mẻ trên cao nguyên Bolaven, diện tích cà phê Arabica trồng từ tháng 4/2025 tại Paksong (Lào) đã bứt phá mạnh mẽ, đạt 12–15 cặp cành.

Tại Gia Lai, mô hình cà phê Arabica trồng xen trong vườn cao su từ tháng 5/2025 ghi nhận chiều cao trung bình 80–100 cm, đạt 10–14 cặp cành. Dù mới hơn một năm tuổi, vụ mùa năm 2026 đã có khoảng 15–20% số cây bắt đầu mang quả, đúng theo sinh lý phát triển tự nhiên của cây non.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL Nguyễn Xuân Thắng tại Thủ đô Viêng Chăn

Song song đó, các giống Robusta và Liberica được triển khai tại Attapeu (Lào) cùng Stung Treng (Campuchia) cũng cho thấy khả năng thích nghi cao với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết bản địa.

Điểm sáng nhất trong báo cáo của WASI là triển vọng năng suất thực tế vượt xa dự kiến ban đầu của doanh nghiệp. Lúc đầu, HAGL đặt mục tiêu năng suất nhân xanh khiêm tốn ở mức 4,7 tấn/ha, tương đương 1 kg nhân/cây.

Tuy nhiên, số liệu thực địa của WASI dự báo ngay trong kỳ thu hoạch đầu tiên vào năm 2027, mỗi cây cà phê có thể cho sản lượng lên tới 7,2 kg quả tươi. Tính theo tỷ lệ quy đổi thận trọng (6 kg quả tươi thu được 1 kg nhân xanh), sản lượng nhân xanh ước đạt 1,2 kg/cây. Mức này cao hơn 20% so với chỉ tiêu ban đầu HAGL đề ra.

Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, bởi thông thường giống cà phê Arabica phải mất từ 4 đến 5 năm mới bắt đầu bước vào giai đoạn cho năng suất ổn định.

Cấp phép Dự án hợp tác trồng cà phê trị giá 29,2 triệu USD tại Lào cho HAGL

Dự án trồng và chế biến cà phê quy mô hơn 29,2 triệu USD tại tỉnh Savannakhet (Lào) do HAGL hợp tác đầu tư vừa chính thức được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026.

Thông tin từ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026 diễn ra ngày 8/10 ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại tỉnh Savannakhet.

Vườn cà phê hơn 1 năm tuổi phát triển xanh tốt tại Gia Lai

Lễ trao diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Savannakhet — đối tác đang cùng HAGL hợp tác triển khai nhiều dự án phát triển trồng cà phê, góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào (Southern Laos High Technology Agricultural Co., Ltd). Đây là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện triển khai dự án.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD, bao gồm hai hạng mục trọng điểm: Phát triển vùng nguyên liệu, quy mô 2.083 ha cà phê tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet; Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê với công suất thiết kế 9.470 tấn/năm.

Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn tất xây dựng và chính thức đi vào vận hành trong thời gian khoảng 30 tháng.

Hội nghị do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào tổ chức, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Dự án cà phê tại Savannakhet được trao cùng nhóm với các dự án quy mô lớn của những thương hiệu hàng đầu như T&T Group, Ngân hàng MB Lào, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Hiệp hội Du lịch lữ hành Lào…

Việc được lựa chọn trao chứng nhận với sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước đã khẳng định sự ghi nhận và đánh giá cao của cơ quan quản lý đối với định hướng đầu tư nông nghiệp của HAGL tại Lào

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp quy mô lớn của HAGL trong lĩnh vực cà phê, hướng tới mục tiêu đạt 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028.

Củng cố lộ trình hướng tới quy mô 20.000 ha

Kết quả khảo sát thực địa tích cực từ WASI là cơ sở củng cố niềm tin cho lộ trình bứt phá của doanh nghiệp. Trong chiến lược nông nghiệp giai đoạn mới, HAGL đặt mục tiêu đến năm 2028 phủ xanh 20.000 ha cà phê tại 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Về tiến độ triển khai như hiện nay, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 3.000 ha trong năm 2025 và tiếp tục phủ rộng thêm 7.000 ha trong năm 2026. Trong giai đoạn 2027–2028, HAGL tiếp tục đảm bảo duy trì tốc độ mở rộng 5.000 ha/ năm để cán đích mục tiêu 20.000 ha theo đúng kế hoạch đề ra.