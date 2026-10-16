“HẠT NGỌC MÙA VÀNG” đến với sinh viên Đại học Bách khoa HÀ NỘI

Ngày 15/10/2026, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã trao biểu trưng tài trợ 105 triệu đồng cho chương trình học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” năm học 2026–2027 tại Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Tham dự buổi lễ, về phía Đại học Bách khoa Hà Nội có PGS, TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc Đại học, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và cán bộ nhà trường. Về phía Phân bón Cà Mau có ông Nguyễn Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc PVCFC trao biểu trưng tài trợ cho PGS, TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hoạt động diễn ra trong dịp Đại học Bách khoa Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu chặng đường phát triển của một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Theo kế hoạch, 15 suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” được dành cho sinh viên năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba ngành Kỹ thuật hóa học thuộc các định hướng chuyên môn của chương trình. Việc xét chọn ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập tốt hoặc thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đối với Phân bón Cà Mau, hoạt động hỗ trợ sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học còn mang ý nghĩa gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, PVCFC xác định khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động vận hành, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại chương trình, PGS, TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, ghi nhận sự đồng hành của Phân bón Cà Mau trong công tác hỗ trợ sinh viên. Đại diện nhà trường đánh giá nguồn học bổng là sự động viên thiết thực, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực có sự tương đồng về chuyên môn như hóa học, năng lượng và môi trường.

Ông Nguyễn Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc PVCFC chia sẻ tại buổi lễ

Đại diện Phân bón Cà Mau, ông Nguyễn Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực khoa học, kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển sản phẩm. Việc đồng hành cùng các cơ sở đào tạo không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn góp phần tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Được triển khai từ năm 2013, học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” là một trong những chương trình an sinh xã hội thường niên của Phân bón Cà Mau, hướng đến hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong năm học 2026–2027, doanh nghiệp dành nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng cho chương trình, trong đó có 120 suất học bổng trị giá 7 triệu đồng/suất dành cho sinh viên tại các trường đại học.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, doanh nghiệp còn triển khai các chương trình đầu tư phòng học STEM, hỗ trợ cơ sở vật chất trường học và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận thực tiễn sản xuất. Các hoạt động góp phần cụ thể hóa định hướng ưu tiên giáo dục trong chiến lược an sinh xã hội.

Đại diện PVCFC và Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Tiếp nối hành trình tại Đại học Bách khoa Hà Nội, “Hạt Ngọc Mùa Vàng” tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền bỉ của Phân bón Cà Mau với thế hệ trẻ, góp phần khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.