Hai giáo viên mầm non ở Thanh Hóa bị đình chỉ sau clip tác động học sinh

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, hai giáo viên đã nhận trách nhiệm, trực tiếp xin lỗi gia đình học sinh và bị tạm đình chỉ giảng dạy.

Theo báo cáo của UBND xã Hậu Lộc, sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 16/10 tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C5, phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc. Thời điểm đó, các bé đang tham gia hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân dịp 20/10, thông tin trên Vietnamnet.

Do cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học, cô Ngô Thị Bảy, giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người bé và có lời nói thiếu chuẩn mực. Cô Ngô Thị Thanh Loan, giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng có hành vi tương tự, tác động vào cháu bé hai lần.

Đoạn video ghi lại sự việc do cô Loan quay để làm tư liệu cho giờ học, sau đó gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sáng 21/10, người thân của gia đình học sinh đăng tải video lên mạng xã hội, khiến vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau khi sự việc được phản ánh, hai giáo viên đã gặp gia đình học sinh, nhận trách nhiệm và xin lỗi. Các cô cũng đến nhà thăm hỏi, trực tiếp xin lỗi gia đình. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, gia đình cháu bé đã đồng ý bỏ qua sự việc và tiếp tục cho con theo học tại lớp.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sức khỏe và tâm lý của cháu bé hiện ổn định, cơ thể không ghi nhận vết bầm tím hay thương tích.

Ngày 21/10, Trường Mầm non Hậu Lộc quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô Ngô Thị Bảy và cô Ngô Thị Thanh Loan từ ngày 21/10 đến hết ngày 27/10.

UBND xã Hậu Lộc yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm, đánh giá mức độ vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, địa phương yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện đạo đức nhà giáo, bảo đảm an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ trong môi trường học đường.