Á hậu Thúy An từng được tặng 13 cây vàng, ngày càng gợi cảm

Tháng 1/2021, Á hậu Thúy An tổ chức đám cưới với Ngọc Duy. Trong ngày cưới, người đẹp được tặng 13 cây vàng gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Đại diện của Thúy An chia sẻ trên Znews: "Phía nhà trai trao một bộ vòng vàng cho Thúy An. Ngoài ra, ba mẹ cùng người thân của Thúy An trao nhiều vòng, kiềng vàng cho cô ấy". Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Vào tháng 9/2018, Thúy An giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Thời điểm đó, cô cao cao 1m68, sở hữu số đo ba vòng 83 - 65 - 89 cm. Ảnh: FB Thúy An. Sau khi giành danh hiệu á hậu, người đẹp đến từ Kiên Giang ngày càng gợi cảm. Ảnh: FB Thúy An. Tháng 4/2023, Thúy An xác nhận thông tin sinh con gái đầu lòng. Sau sinh nở, nàng hậu sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An khoe dáng thon gọn với váy áo xẻ ngực sâu. Ảnh: FB Thúy An. Nàng hậu quyến rũ cuốn hút khi lăng xê mốt xuyên thấu lộ nội y. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An khoe đường cong quyến rũ với bikini sau khi sinh nở. Ảnh: FB Thúy An. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn hoạt động trong showbiz sau khi lấy chồng. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An thường xuyên tham gia các hoạt động, đồng hành cùng một số cuộc thi sắc đẹp với vai trò khách mời, làm người mẫu thời trang. Ảnh: FB Thúy An. Người đẹp luôn tránh xa mọi thị phi của showbiz Việt. Ảnh: FB Thúy An. Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FB Thúy An

Tháng 1/2021, Á hậu Thúy An tổ chức đám cưới với Ngọc Duy. Trong ngày cưới, người đẹp được tặng 13 cây vàng gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Đại diện của Thúy An chia sẻ trên Znews: "Phía nhà trai trao một bộ vòng vàng cho Thúy An. Ngoài ra, ba mẹ cùng người thân của Thúy An trao nhiều vòng, kiềng vàng cho cô ấy". Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Vào tháng 9/2018, Thúy An giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Thời điểm đó, cô cao cao 1m68, sở hữu số đo ba vòng 83 - 65 - 89 cm. Ảnh: FB Thúy An. Sau khi giành danh hiệu á hậu, người đẹp đến từ Kiên Giang ngày càng gợi cảm. Ảnh: FB Thúy An. Tháng 4/2023, Thúy An xác nhận thông tin sinh con gái đầu lòng. Sau sinh nở, nàng hậu sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An khoe dáng thon gọn với váy áo xẻ ngực sâu. Ảnh: FB Thúy An. Nàng hậu quyến rũ cuốn hút khi lăng xê mốt xuyên thấu lộ nội y. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An khoe đường cong quyến rũ với bikini sau khi sinh nở. Ảnh: FB Thúy An. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn hoạt động trong showbiz sau khi lấy chồng. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An thường xuyên tham gia các hoạt động, đồng hành cùng một số cuộc thi sắc đẹp với vai trò khách mời, làm người mẫu thời trang. Ảnh: FB Thúy An. Người đẹp luôn tránh xa mọi thị phi của showbiz Việt. Ảnh: FB Thúy An. Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FB Thúy An