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[GALLERY] Mercedes-Benz GLS 2027 - "chuyên cơ mặt đất V8 mới" từ 2,4 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-Benz GLS 2027 - "chuyên cơ mặt đất V8 mới" từ 2,4 tỷ đồng

Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 2027 thế hệ mới vừa chính thức trình làng với những cải tiến tập trung vào hệ truyền động và không gian nội thất.

Nguyễn Chung
Dòng SUV hạng sang cỡ lớn ba hàng ghế Mercedes-Benz GLS đến từ thương hiệu Đức vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi về sự êm ái và tiện nghi, đồng thời tinh chỉnh nhẹ nhàng ở ngoại thất cùng sự xuất hiện của khối động cơ V8 hoàn toàn mới.
Dòng SUV hạng sang cỡ lớn ba hàng ghế Mercedes-Benz GLS đến từ thương hiệu Đức vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi về sự êm ái và tiện nghi, đồng thời tinh chỉnh nhẹ nhàng ở ngoại thất cùng sự xuất hiện của khối động cơ V8 hoàn toàn mới.
Tổng thể thiết kế của Mercedes-Benz GLS 2027 vẫn giữ phom dáng quen thuộc nhưng được làm mới ở phần đầu và đuôi xe. Khu vực cản trước được tái thiết kế cùng lưới tản nhiệt rộng hơn, bao quanh bởi dải ốp màu đen bóng nối liền cụm đèn chiếu sáng.
Tổng thể thiết kế của Mercedes-Benz GLS 2027 vẫn giữ phom dáng quen thuộc nhưng được làm mới ở phần đầu và đuôi xe. Khu vực cản trước được tái thiết kế cùng lưới tản nhiệt rộng hơn, bao quanh bởi dải ốp màu đen bóng nối liền cụm đèn chiếu sáng.
Đáng chú ý, hãng xe Đức đưa họa tiết ngôi sao ba cánh vào nhiều chi tiết ngoại thất, riêng phần lưới tản nhiệt đã điểm xuyết hơn 150 logo nhỏ. Cụm đèn pha và đèn hậu cũng được tạo hình mới với các đồ họa hình ngôi sao. Những thay đổi này mang lại diện mạo sắc sảo hơn cho mẫu SUV cỡ lớn, dù phong cách tổng thể vẫn giữ đường nét trung tính và sang trọng đặc trưng của dòng GLS.
Đáng chú ý, hãng xe Đức đưa họa tiết ngôi sao ba cánh vào nhiều chi tiết ngoại thất, riêng phần lưới tản nhiệt đã điểm xuyết hơn 150 logo nhỏ. Cụm đèn pha và đèn hậu cũng được tạo hình mới với các đồ họa hình ngôi sao. Những thay đổi này mang lại diện mạo sắc sảo hơn cho mẫu SUV cỡ lớn, dù phong cách tổng thể vẫn giữ đường nét trung tính và sang trọng đặc trưng của dòng GLS.
Bước vào bên trong, khoang lái của GLS 2027 gây ấn tượng với hệ thống màn hình MBUX thế hệ mới gồm ba màn hình kích thước 12,3 inch trải dài trên bảng điều khiển, phục vụ cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và màn hình dành riêng cho hành khách phía trước.
Bước vào bên trong, khoang lái của GLS 2027 gây ấn tượng với hệ thống màn hình MBUX thế hệ mới gồm ba màn hình kích thước 12,3 inch trải dài trên bảng điều khiển, phục vụ cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và màn hình dành riêng cho hành khách phía trước.
Màn hình phụ này hỗ trợ các ứng dụng phát trực tuyến như YouTube hay Disney+. Hàng ghế thứ hai cũng được trang bị cặp màn hình giải trí riêng kích thước 11,6 inch. Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng hệ điều hành MB.OS mới nhất của Mercedes-Benz, hỗ trợ cập nhật qua mạng không dây (OTA) và trợ lý ảo thông minh có khả năng nhận diện câu lệnh tự nhiên chính xác hơn.
Màn hình phụ này hỗ trợ các ứng dụng phát trực tuyến như YouTube hay Disney+. Hàng ghế thứ hai cũng được trang bị cặp màn hình giải trí riêng kích thước 11,6 inch. Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng hệ điều hành MB.OS mới nhất của Mercedes-Benz, hỗ trợ cập nhật qua mạng không dây (OTA) và trợ lý ảo thông minh có khả năng nhận diện câu lệnh tự nhiên chính xác hơn.
Mercedes-Benz cung cấp hai cấu hình truyền động cho GLS 2027. Phiên bản tiêu chuẩn GLS 450 được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp kết hợp hệ thống Mild-Hybrid, sản sinh công suất 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm, tăng nhẹ về sức kéo so với bản tiền nhiệm.
Mercedes-Benz cung cấp hai cấu hình truyền động cho GLS 2027. Phiên bản tiêu chuẩn GLS 450 được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp kết hợp hệ thống Mild-Hybrid, sản sinh công suất 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm, tăng nhẹ về sức kéo so với bản tiền nhiệm.
Đối với phiên bản cao cấp GLS 580, xe được trang bị khối động cơ V8 4.0L trục khuỷu phẳng mới kế thừa từ dòng S-Class. Cỗ máy này đạt công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm, giúp mẫu SUV nặng gần 2,5 tấn tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 4,5 giây. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe một cách mượt mà và dồi dào ở nhiều dải tốc độ.
Đối với phiên bản cao cấp GLS 580, xe được trang bị khối động cơ V8 4.0L trục khuỷu phẳng mới kế thừa từ dòng S-Class. Cỗ máy này đạt công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm, giúp mẫu SUV nặng gần 2,5 tấn tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 4,5 giây. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe một cách mượt mà và dồi dào ở nhiều dải tốc độ.
Trải nghiệm vận hành trên GLS 2027 tiếp tục duy trì sự êm ái nhờ hệ thống treo khí nén Airmatic trang bị tiêu chuẩn. Trên bản GLS 580, hệ thống chống lật chủ động giúp kiểm soát độ nghiêng thân xe khi vào khúc khuỷu, trong khi khả năng cách âm và giảm chấn được nâng cấp nhằm mang lại không gian cabin yên tĩnh trên những chặng đường dài.
Trải nghiệm vận hành trên GLS 2027 tiếp tục duy trì sự êm ái nhờ hệ thống treo khí nén Airmatic trang bị tiêu chuẩn. Trên bản GLS 580, hệ thống chống lật chủ động giúp kiểm soát độ nghiêng thân xe khi vào khúc khuỷu, trong khi khả năng cách âm và giảm chấn được nâng cấp nhằm mang lại không gian cabin yên tĩnh trên những chặng đường dài.
Về an toàn, GLS 2027 sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cấp tích hợp 5 cảm biến radar, 10 camera ngoài và 12 cảm biến siêu âm. Hệ thống hỗ trợ lái MB.Drive Assist Pro Level 2++ cho phép xe tự hành từ điểm đến điểm dự kiến sẽ được kích hoạt vào năm 2027. Xe có mức giá khởi điểm từ 93.950 USD (2,43 tỷ đồng), trong khi biến thể cao cấp GLS 580 có giá từ 120.950 USD (3,13 tỷ đồng).
Về an toàn, GLS 2027 sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cấp tích hợp 5 cảm biến radar, 10 camera ngoài và 12 cảm biến siêu âm. Hệ thống hỗ trợ lái MB.Drive Assist Pro Level 2++ cho phép xe tự hành từ điểm đến điểm dự kiến sẽ được kích hoạt vào năm 2027. Xe có mức giá khởi điểm từ 93.950 USD (2,43 tỷ đồng), trong khi biến thể cao cấp GLS 580 có giá từ 120.950 USD (3,13 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Maybach GLS 2027.
Nguyễn Chung
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