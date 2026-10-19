Cháy lớn tại dãy nhà trọ trong ngõ ở Hà Nội

Sau tiếng nổ lớn, nhiều người thấy khói lửa bốc lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu dãy nhà trọ trong ngõ thuộc phường Đại Mỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang, sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ (TP Hà Nội).

Thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn tại khu vực dãy nhà trọ, sau đó là ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tại khu vực xảy ra hỏa hoạn còn có nhiều kho, xưởng. Người dân khẩn trương di chuyển tài sản ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.