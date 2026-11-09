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[GALLERY] Cầu trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa bị lũ cuốn sập

Xã hội

[GALLERY] Cầu trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa bị lũ cuốn sập

Mưa lớn kéo dài khiến mố cầu Bái Sim bị sập, nền đường dẫn lên cầu sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành không thể lưu thông.

Thanh Hà
Ngày 9/11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực chân cầu Bái Sim, thuộc thôn Kim Đồng, xảy ra sự cố sập mố cầu, gây gián đoạn giao thông trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành.
Ngày 9/11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực chân cầu Bái Sim, thuộc thôn Kim Đồng, xảy ra sự cố sập mố cầu, gây gián đoạn giao thông trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự cố được xác định do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, khiến mực nước sông, suối và nước từ hồ Yên Mỹ dâng cao. Dòng chảy xiết gây xói lở nghiêm trọng nền đường và khu vực chân cầu.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự cố được xác định do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, khiến mực nước sông, suối và nước từ hồ Yên Mỹ dâng cao. Dòng chảy xiết gây xói lở nghiêm trọng nền đường và khu vực chân cầu.
Sự cố khiến một bên mố cầu bị sập, bên còn lại bị xê dịch và sụt lún. Mặt đường dẫn lên cầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn, các mảng bê tông nhựa bị phá vỡ, tách thành từng tấm. Nền đường bị nước cuốn trôi, tạo khoảng trống lớn sát chân mố cầu.
Sự cố khiến một bên mố cầu bị sập, bên còn lại bị xê dịch và sụt lún. Mặt đường dẫn lên cầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn, các mảng bê tông nhựa bị phá vỡ, tách thành từng tấm. Nền đường bị nước cuốn trôi, tạo khoảng trống lớn sát chân mố cầu.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Thanh Kỳ đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng tiến hành căng dây cảnh báo, dựng rào chắn, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực cầu bị hư hỏng.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Thanh Kỳ đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng tiến hành căng dây cảnh báo, dựng rào chắn, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực cầu bị hư hỏng.
Do kết cấu cầu và đường dẫn bị hư hỏng nghiêm trọng, các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực này.
Do kết cấu cầu và đường dẫn bị hư hỏng nghiêm trọng, các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực này.
Phần mố cầu, lan can bị bẻ gãy. Phần mố và nền đường cạnh cầu bị sụt lún, xói lở.
Phần mố cầu, lan can bị bẻ gãy. Phần mố và nền đường cạnh cầu bị sụt lún, xói lở.
Hiện, các đơn vị chuyên môn đang kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại, nghiên cứu phương án khắc phục và tổ chức phân luồng giao thông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Mời quý độc giả xem video: Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn
Hiện, các đơn vị chuyên môn đang kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại, nghiên cứu phương án khắc phục và tổ chức phân luồng giao thông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Mời quý độc giả xem video: Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn. (Nguồn Báo Dân Việt)
Thanh Hà
#Hình ảnh #cầu Bái Sim #Thanh Hóa #Quốc lộ #cuốn sập #sạt lở

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