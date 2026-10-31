Ngày 31/10, mưa lớn tiếp diễn, Đắk Lắk, Khánh Hòa cảnh báo lũ quét

Ngày 31/10, mưa lớn tiếp diễn tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, khiến nhiều khu vực đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi độ ẩm đất gần bão hòa.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 31/10, nhiều khu vực tại Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực địa hình dốc.

Số liệu quan trắc cho biết, trong 6 giờ từ 20 giờ ngày 30/10 đến 2 giờ ngày 31/10, lượng mưa tại Sơn Xuân (Đắk Lắk) đạt 86,2 mm, Xuân Sơn 64,6 mm; tại Đại Lãnh (Khánh Hòa) ghi nhận 78,6 mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc hai tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn tiếp tục xuất hiện.

Mưa lớn kéo dài tại Đắk Lắk và Khánh Hòa làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo tính từ thời điểm 2 giờ ngày 31/10, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 120 mm.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm các xã, phường Vân Hòa, Cư Pui, Đồng Xuân, Đức Bình, Hòa Xuân, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Tuy An Tây và Xuân Phước thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Tại Khánh Hòa, nguy cơ tập trung ở các địa bàn Đại Lãnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh và Vạn Ninh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất bởi mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây thiệt hại các công trình dân sinh, làm ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội. Người dân tại khu vực sườn dốc, ven sông, suối nhỏ cần đặc biệt chú ý diễn biến mưa lớn và các dấu hiệu bất thường của địa hình.

Trên biển, ngày và đêm 31/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của thời tiết nguy hiểm.

Các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, đề phòng dông lốc, gió giật mạnh nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía Nam). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.