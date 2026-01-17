Hà Nội

Đu trend 'throwback 2016', Quỳnh Anh Shyn khiến fan bồi hồi nhớ thời hot girl

Trước khi trở thành một fashionista 'tắc kè hoa' khuấy đảo các sàn diễn quốc tế, Quỳnh Anh Shyn từng là 'nàng thơ' trong mộng của hàng triệu teen Việt.

Trầm Phương
Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đang rầm rộ trào lưu "throwback 2016" – nơi mọi người cùng chia sẻ lại những kỷ niệm, phong cách thời trang và nhan sắc của bản thân từ 10 năm trước. Không đứng ngoài cuộc chơi, "IT Girl" hàng đầu Việt Nam - Quỳnh Anh Shyn đã khiến dân mạng một phen "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh cực kỳ hoài niệm. (Ảnh: IGNV)
Kèm theo loạt ảnh, cô nàng dí dỏm viết: "Nhân dịp đang trend throwback 2016 cũng xin là làm tý hồi còn mới nhí nhảnh tuổi 20 chụp app trắng toát đeo lens giãn tròng". (Ảnh: IGNV)
Nhìn lại những hình ảnh này, người hâm mộ không khỏi bồi hồi nhớ về một Quỳnh Anh Shyn của thời kỳ đỉnh cao danh xưng "hot girl số 1 Hà Thành". (Ảnh: IGNV)
Khác xa với hình ảnh một fashionista sắc sảo, cá tính và có phần "quái" ở hiện tại, Quỳnh Anh Shyn năm 2016 mang một vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Những tấm hình được chụp qua các app chỉnh ảnh thời bấy giờ (như B612 hay Snow) khiến làn da trắng sáng bật tông, tạo nên vẻ ngoài lung linh đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ". (Ảnh: IGNV)
Combo "lens giãn tròng" và hàng mi cong vút là đặc điểm nhận dạng không thể thiếu, tạo nên ánh nhìn ngây thơ, nhí nhảnh. (Ảnh: IGNV)
Từ những bộ váy xếp ly, áo thun năng động đến những kiểu tóc nhuộm ombre hồng - xám khói đầy nổi loạn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Năm 2016 cũng chính là giai đoạn Quỳnh Anh Shyn bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách. Đây là thời điểm cô dần rời xa hình ảnh "công chúa kẹo ngọt" để thử sức với những concept thời trang High-fashion hơn. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, rất nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi: "Cô Shyn của năm nào chúng tôi cũng yêu luôn ạ. Hồi này cô Shyn cute đáng yêu lắm luôn", "Sao lại có thể xinh như thế nhở, nét đẹp rất riêng luôn ấy chị Shyn ạ". (Ảnh: IGNV)
Dù hiện tại đã là một fashionista tầm cỡ quốc tế, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang danh giá như Milan hay Paris, nhưng những hình ảnh "nhí nhảnh tuổi 20" của Quỳnh Anh Shyn vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. (Ảnh: IGNV)
#Quỳnh Anh Shyn #throwback 2016 #hot girl Hà Thành #thời trang #fashionista #kỷ niệm

