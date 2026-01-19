Dự đoán ngày mới 20/1/2026 cho 12 con giáp: Ngọ thông minh

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có thể đưa ra quyết định thông minh, sự nghiệp tấn tới và quen biết rộng.
Loạt ảnh mới của Elly Trần gây chú ý với nhan sắc mịn màng, đường nét hài hòa đến mức được ví như “sản phẩm AI”.
Biệt thự Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua cho bố mẹ tại Mỹ nằm trên khu đất rộng, bao quanh là mảng xanh, mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.
Một tu viện Byzantine hoàn chỉnh được phát hiện dưới lớp cát sa mạc ở miền Nam Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Loạt ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội của Huyền Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp khoe trọn vóc dáng gợi cảm tại bãi biển.
Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt khỉ cùng đồ tùy táng, chứng minh sự coi trọng của quân đội La Mã dành cho loài khỉ đuôi dài trong cổ đại.
Giữa hoàng hôn và màn đêm, chim cú muỗi (họ Caprimulgidae) âm thầm xuất hiện như những bóng ma bay lượn trong không trung yên tĩnh.
Renault Filante 2026 là mẫu SUV dựa trên nền tảng CMA, được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của thương hiệu Pháp tại thị trường Hàn Quốc cũng như châu Âu.
Mới đây, Kaity Nguyễn cũng gia nhập đường đua khi đăng tải bức ảnh selfie từ khoảng 10 năm trước.
Gan giữ vai trò thải độc và chuyển hóa quan trọng. Một số loại trái cây khô giàu chất xơ, chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ gan khỏe mạnh nếu dùng đúng cách.
Ở Tây Ban Nha, người phụ nữ được biết đến với cái tên "Quý bà Ngà voi", được chôn cất trong một ngôi mộ kỳ lạ, độc đáo.
Các loài cá nhám cưa (bộ Pristiophoriformes) là sinh vật biển cổ xưa, bí ẩn với hình dạng khác lạ, phản ánh những thích nghi tiến hóa độc đáo dưới biển sâu.
Vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, vừa có vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt, những trái dừa dát vàng là sản phẩm hút khách trong dịp Tết Nguyên đán.
Những ngôi nhà cao tầng được xây dựng từ thời Liên Xô ở Myrnohrad, đạn pháo không thể phá hủy, nhưng nó không thể chống đỡ được sức công phá của bom FAB-3000.
Năm 2026 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho 3 con giáp may mắn, giúp họ tích lũy tài sản và đạt thành công vượt mong đợi.
Các nhà khảo cổ phát hiện bức tường cổ có hình vẽ 120 thuyền, mở ra nhiều bí ẩn về đời sống và vận chuyển của người Ai Cập cổ đại.
Những thảm hoa cánh bướm màu hồng nhẹ nhàng xen lẫn vườn hoa cải vàng rực rỡ trải dài ven bãi sông Hồng đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng, yên bình.
Có những loại hình nhà ở không quá phô trương về hình thức nhưng ghi điểm nhờ công năng hợp lý, môi trường sống dễ chịu và giữ giá tốt khi chuyển nhượng.
Nhóm nghiên cứu phát hiện răng cổ trong khảo cổ tại Ethiopia, cho thấy sự đồng hành của Homo và Australopithecus cách đây hàng triệu năm.
Vẹt xám châu Phi (Psittacus erithacus) nổi tiếng toàn cầu nhờ trí thông minh vượt trội và khả năng giao tiếp khiến con người kinh ngạc.
Thay vì Nissan, đối tác liên minh Mitsubishi được giao nhiệm vụ sản xuất mẫu SUV Rogue Plug-In Hybrid và mẫu xe bán tải cỡ trung Navara 2026 được thiết kế lại.