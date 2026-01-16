Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều độc nhất vô nhị của ngôi đình cổ đẹp nhất Việt Nam

Kho tri thức

Điều độc nhất vô nhị của ngôi đình cổ đẹp nhất Việt Nam

Đình làng Đình Bảng (Bắc Ninh) là một trong những công trình đình cổ tiêu biểu nhất vùng Kinh Bắc, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.

Quốc Lê
Ngôi đình cổ đẹp nhất Việt Nam. Đình Đình Bảng được giới nghiên cứu đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc đình làng truyền thống, với quy mô lớn, bố cục hài hòa và kỹ thuật xây dựng tinh xảo hiếm thấy.
Ngôi đình cổ đẹp nhất Việt Nam. Đình Đình Bảng được giới nghiên cứu đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc đình làng truyền thống, với quy mô lớn, bố cục hài hòa và kỹ thuật xây dựng tinh xảo hiếm thấy.
Được xây dựng vào đầu thế kỷ 18. Ngôi đình được khởi dựng khoảng năm 1700 và hoàn thiện vào năm 1736, dưới thời Lê Trung Hưng, phản ánh giai đoạn phát triển rực rỡ của làng xã Bắc Bộ.
Được xây dựng vào đầu thế kỷ 18. Ngôi đình được khởi dựng khoảng năm 1700 và hoàn thiện vào năm 1736, dưới thời Lê Trung Hưng, phản ánh giai đoạn phát triển rực rỡ của làng xã Bắc Bộ.
Vật liệu xây dựng hoàn toàn từ gỗ quý. Đình sử dụng các loại gỗ lim, gỗ mít lâu năm, được chọn lọc kỹ càng, giúp công trình tồn tại bền vững qua hơn ba thế kỷ.
Vật liệu xây dựng hoàn toàn từ gỗ quý. Đình sử dụng các loại gỗ lim, gỗ mít lâu năm, được chọn lọc kỹ càng, giúp công trình tồn tại bền vững qua hơn ba thế kỷ.
Hệ thống cột gỗ đồ sộ gây ấn tượng mạnh. Đình có 60 cột lớn, trong đó nhiều cột cao hơn 7 mét, đường kính gần 1 mét, tạo nên cảm giác bề thế, vững chãi và trang nghiêm.
Hệ thống cột gỗ đồ sộ gây ấn tượng mạnh. Đình có 60 cột lớn, trong đó nhiều cột cao hơn 7 mét, đường kính gần 1 mét, tạo nên cảm giác bề thế, vững chãi và trang nghiêm.
Nghệ thuật chạm khắc đạt đến trình độ bậc thầy. Các mảng chạm rồng, phượng, tứ linh, tứ quý và cảnh sinh hoạt dân gian được thể hiện sống động, tinh tế, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân Kinh Bắc.
Nghệ thuật chạm khắc đạt đến trình độ bậc thầy. Các mảng chạm rồng, phượng, tứ linh, tứ quý và cảnh sinh hoạt dân gian được thể hiện sống động, tinh tế, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân Kinh Bắc.
Thờ ba vị thành hoàng làng đặc biệt. Đình Đình Bảng thờ Cao Sơn Đại Vương, Thủy Bá Đại Vương và Bạch Lệ Đại Vương, những vị thần gắn với tín ngưỡng nông nghiệp và bảo hộ cộng đồng.
Thờ ba vị thành hoàng làng đặc biệt. Đình Đình Bảng thờ Cao Sơn Đại Vương, Thủy Bá Đại Vương và Bạch Lệ Đại Vương, những vị thần gắn với tín ngưỡng nông nghiệp và bảo hộ cộng đồng.
Gắn liền với vùng đất phát tích vương triều Lý. Đình nằm gần quê hương nhà Lý, trong không gian văn hóa đặc biệt của vùng đất Kinh Bắc – nơi hun đúc nhiều giá trị lịch sử và tinh thần của dân tộc.
Gắn liền với vùng đất phát tích vương triều Lý. Đình nằm gần quê hương nhà Lý, trong không gian văn hóa đặc biệt của vùng đất Kinh Bắc – nơi hun đúc nhiều giá trị lịch sử và tinh thần của dân tộc.
Là trung tâm sinh hoạt cộng đồng truyền thống. Không chỉ là nơi thờ tự, đình còn là không gian diễn ra hội làng, lễ nghi, bàn việc chung và giáo dục đạo lý cho các thế hệ dân làng.
Là trung tâm sinh hoạt cộng đồng truyền thống. Không chỉ là nơi thờ tự, đình còn là không gian diễn ra hội làng, lễ nghi, bàn việc chung và giáo dục đạo lý cho các thế hệ dân làng.
Được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Với giá trị nổi bật về kiến trúc, lịch sử và nghệ thuật, đình làng Đình Bảng đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của di sản đình làng Bắc Bộ Việt Nam.
Được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Với giá trị nổi bật về kiến trúc, lịch sử và nghệ thuật, đình làng Đình Bảng đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của di sản đình làng Bắc Bộ Việt Nam.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
Quốc Lê
#Đình cổ Đình Bảng Bắc Ninh #Kiến trúc đình làng truyền thống #Nghệ thuật chạm khắc gỗ tinh xảo #Lịch sử và tín ngưỡng địa phương #Di tích quốc gia đặc biệt #Vật liệu xây dựng quý hiếm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT