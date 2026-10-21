Bắc Ninh triển khai định danh địa điểm trên địa bàn thành phố

Việc triển khai nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các quy định của Nghị định; bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 387/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, việc triển khai nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các quy định của Nghị định; bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa, bổ sung dữ liệu về các đối tượng thuộc danh mục định danh địa điểm; kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để cấp mã định danh và duy trì cập nhật thường xuyên, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kịp thời.

Một góc phường Phương Liễu, TP Bắc Ninh. (Ảnh: Bảo Ngân).

Việc khai thác dữ liệu định danh địa điểm sẽ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai, cải cách thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường bám sát lộ trình triển khai của Chính phủ và Bộ Công an; chủ động thực hiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc định danh địa điểm phải kế thừa tối đa dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện có; không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Phạm vi triển khai bao gồm việc định danh địa điểm, thu thập, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu định danh địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Đối tượng định danh gồm 65 loại thuộc 17 nhóm theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP, trừ các đối tượng thuộc Danh mục bí mật nhà nước.

Mỗi địa điểm được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số; dữ liệu đồng bộ tối thiểu bao gồm đối tượng được định danh, địa chỉ, tọa độ và cơ quan chủ quản dữ liệu.

Để thực hiện hiệu quả Nghị định, thành phố tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kiểm tra, phản ánh sai lệch dữ liệu; đa dạng hóa các hình thức truyền thông về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của định danh địa điểm; rà soát tính pháp lý của các văn bản liên quan để kịp thời tham mưu điều chỉnh khi cần thiết.

Thành phố cũng sẽ tổ chức rà soát, thu thập, tạo lập, cập nhật và đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phân loại các đối tượng đã đủ điều kiện để kết nối ngay với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm và xây dựng lộ trình bổ sung đối với các dữ liệu còn thiếu.

Việc rà soát các đối tượng đã có đủ thông tin tối thiểu phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Kế hoạch được ban hành; đồng thời, thiết lập cơ chế cập nhật dữ liệu thường xuyên khi có biến động hoặc phát sinh sai sót.

Theo Kế hoạch, thành phố sẽ triển khai đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng; thực hiện quy trình đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng theo hướng dẫn của các bộ, ngành; đồng thời thu thập, tạo lập dữ liệu bản đồ nền, dữ liệu không gian phục vụ xây dựng bản sao số và kết nối với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Bên cạnh đó, chú trọng bảo đảm hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin, an ninh mạng và khai thác hiệu quả dữ liệu định danh địa điểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm cho Công an thành phố là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các xã, phường trong công tác rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu theo lĩnh vực quản lý, bảo đảm việc triển khai Nghị định được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn thành phố.