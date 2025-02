Nữ DJ Việt “đốn tim” fan với giao diện công chúa ngắm là yêu

Nhắc đến những nữ DJ, người ta thường nghĩ đến các cô nàng nóng bỏng theo phong cách gợi cảm, không ngại hở bạo và cháy hết mình theo điệu nhạc, thế nhưng Jenny Yến dù chẳng cần diện các thiết kế "thiếu vải" vẫn hút fan bởi vẻ ngoài xinh đẹp tựa như nàng công chúa. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Jenny Yến diện những bộ trang phục công chúa lộng lẫy, khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của cô nàng đã "đốn tim" không biết bao nhiêu người hâm mộ. Những thiết kế váy có phần phía trên ôm dạng corset cùng phần chân váy xòe được cô nàng ưa diện. Cô nàng cũng thường lựa chọn những màu sắc tươi sáng nhã nhặn như trắng be, hồng, những gam mãu pastel ngọt ngào. Nữ DJ sở hữu thân hình mảnh mai. Gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, làn da trắng kết hợp cùng mái tóc sáng màu khiến cô nàng trông giống như búp bê. DJ Jenny Yến từ lâu được biết đến là một người mẫu ảnh, DJ với phong cách chơi nhạc ấn tượng. Tuy nhiên thời gian gần đây cô nàng không tham gia nhiều vào hoạt động âm nhạc mà chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh về thời trang. Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải về những chuyến du lịch, những lần xuất hiện ở các địa điểm sang chảnh.

