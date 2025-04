Động thái gây chú ý của "cô giáo Hương" sau khi bị xử phạt

Ngày 17/4 vừa qua, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt N.T.H. (26 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và L. (28 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Sau khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng không khỏi tò mò về danh tính cô nàng chủ fanpage tên Cô giáo Hương. Được biết, Cô Giáo Hương sở hữu trang fanpage hơn trăm nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh gợi cảm của bản thân. Đa số, cô gái này đều khoe triệt để thế mạnh ngoại hình, ba vòng chuẩn chỉnh, làn da trắng không tì vết. Hiện tại, H đang kinh doanh tự do. Mỗi bài đăng, chính chủ thu về hàng trăm đến nghìn lượt tương tác. Hậu án phạt, N.T.H đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng: "Cháu biết lỗi rồi ạ, từ giờ cháu hứa sẽ ngoan chăm chỉ bán * thôi ạ!" đính kèm hình ảnh nóng bỏng. Bên dưới bình luận, cư dân mạng cho rằng sau khi nộp phạt về, H liên tục có thái độ khiêu khích, cợt nhả, coi thường số tiền phạt 7,5 triệu là quá "bèo". Người xem cũng lên án, chỉ trích mạnh mẽ "hiện tượng mạng" kiếm tiền nhờ làm lố này. Cần phải nói thêm rằng việc xử phạt hành chính là hình thức răn đe nhưng điều quan trọng là người vi phạm có nhận ra được lỗi lầm của bản thân và sửa chữa. Hiện những động thái của chủ fanpage Cô giáo Hương vẫn trở thành tâm điểm chú ý của netizen sau khi cô này nhận hình thức xử phạt.

