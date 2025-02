“Con gái” hot girl Kem Xôi được mệnh danh búp bê sống

Nàng "hot girl Kem Xôi" một thời Quỳnh Kool đã xây dựng cho mình sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với nhiều vai diễn sâu sắc. Trong 2 năm trở lại đây, Quỳnh Kool gây chú ý khi thay đổi hình tượng sang người phụ nữ đã có chồng, con trên màn ảnh nhỏ. Bé Cherry An Nhiên là diễn viên nhí nhiều lần đảm nhận vai con gái của Quỳnh Kool trên sóng truyền hình. Ở tuổi lên 7, cô bé sở hữu ngoại hình cực kỳ đáng yêu khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tham gia showbiz khi chỉ mới 2 tuổi, cô bé rất tự tin trước ống kính, trước khán giả… Cô bé được mệnh danh là búp bê sống khi sở hữu vẻ ngoài cực đáng yêu với đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ, gương mặt nhỏ nhắn. Khi không trang điểm, Cherry An Nhiên sở hữu nét trong trẻo, thanh thuần, tuy nhiên khi trang điểm cô bé lại gây ấn tượng với đường nét sắc sảo. Với ngoại hình nổi bật, “con gái” Quỳnh Kool cũng dễ dàng thể hiện đa dạng phong cách thời trang. Cherry An Nhiên đã từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là 3 lần làm con gái Quỳnh Kool trên màn ảnh. Từ cô bé đáng yêu, thông minh ở Đừng Làm Mẹ Cáu cho đến cô con gái nhỏ lém lỉnh ở Chúng Ta Của 8 Năm Sau và Hà Nội Trong Mắt Em, sao nhí 7 tuổi đều chiếm trọn trái tim khán giả. Bên cạnh việc đóng phim, Cherry An Nhiên còn là mẫu nhí nổi tiếng trong showbiz Việt. Cô bé được mời tham gia nhiều show thời trang, làm gương mặt đại diện đóng quảng cáo… Theo thông tin được tiết lộ trước đó, mỗi giờ diễn của Cherry An Nhiên lên đến 25.000.000 đồng. Tuy nhiên, mới đây, mẹ của cô bé cho biết 25.000.000 đồng/giờ là mức cát-xê cách đây vài năm, hiện tại mức thù lao của cô bé đã tăng lên khá cao.

