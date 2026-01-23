Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con dâu “ông trùm điện tử Sài Gòn” lên đồ ôm sát body, khoe sắc vóc gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Con dâu “ông trùm điện tử Sài Gòn” lên đồ ôm sát body, khoe sắc vóc gợi cảm

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Vân Tiny nhanh chóng thu hút sự chú ý khi lựa chọn những thiết kế ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể.

Thiên Anh
Trong loạt khung hình được chia sẻ, Vân Tiny gây ấn tượng với phong cách thời trang gợi cảm nhưng không quá phô trương. Những thiết kế corset ánh bạc, chân váy ngắn sequin hay trang phục tông trung tính được cô phối khéo léo, giúp tổng thể vừa sang chảnh vừa hiện đại.
Trong loạt khung hình được chia sẻ, Vân Tiny gây ấn tượng với phong cách thời trang gợi cảm nhưng không quá phô trương. Những thiết kế corset ánh bạc, chân váy ngắn sequin hay trang phục tông trung tính được cô phối khéo léo, giúp tổng thể vừa sang chảnh vừa hiện đại.
Dù diện đồ ôm sát body, Vân Tiny vẫn giữ được nét tinh tế nhờ cách lựa chọn chất liệu và phụ kiện tối giản, phù hợp với không gian sang trọng của quán bar – lounge cao cấp.
Dù diện đồ ôm sát body, Vân Tiny vẫn giữ được nét tinh tế nhờ cách lựa chọn chất liệu và phụ kiện tối giản, phù hợp với không gian sang trọng của quán bar – lounge cao cấp.
Ở góc chụp toàn thân, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối của Vân Tiny được tôn lên rõ nét. Đôi chân thon gọn, làn da trắng mịn cùng thần thái tự tin giúp cô “ăn gian” chiều cao đáng kể.
Ở góc chụp toàn thân, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối của Vân Tiny được tôn lên rõ nét. Đôi chân thon gọn, làn da trắng mịn cùng thần thái tự tin giúp cô “ăn gian” chiều cao đáng kể.
Gương mặt trẻ trung với đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết cô đã là mẹ một con.
Gương mặt trẻ trung với đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết cô đã là mẹ một con.
Lối trang điểm thiên về tông nude, nhấn nhẹ vào làn da căng bóng càng làm nổi bật vẻ đẹp “hack tuổi” vốn là thương hiệu của Vân Tiny.
Lối trang điểm thiên về tông nude, nhấn nhẹ vào làn da căng bóng càng làm nổi bật vẻ đẹp “hack tuổi” vốn là thương hiệu của Vân Tiny.
Không chỉ ghi điểm về ngoại hình, phong cách tạo dáng của cô cũng được nhận xét ngày càng chuyên nghiệp. .
Không chỉ ghi điểm về ngoại hình, phong cách tạo dáng của cô cũng được nhận xét ngày càng chuyên nghiệp. .
Khi thì tựa nhẹ vào tường, lúc ngồi trên ghế bar hay bước đi đầy tự tin trong không gian ánh đèn vàng ấm, Vân Tiny đều toát lên khí chất của một fashionista thực thụ. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho khả năng giữ gìn nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ của hot girl đời đầu Sài Gòn
Khi thì tựa nhẹ vào tường, lúc ngồi trên ghế bar hay bước đi đầy tự tin trong không gian ánh đèn vàng ấm, Vân Tiny đều toát lên khí chất của một fashionista thực thụ. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho khả năng giữ gìn nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ của hot girl đời đầu Sài Gòn
Bên cạnh hình ảnh thời trang nổi bật, Vân Tiny còn được biết đến với cuộc sống viên mãn bên gia đình hào môn.
Bên cạnh hình ảnh thời trang nổi bật, Vân Tiny còn được biết đến với cuộc sống viên mãn bên gia đình hào môn.
Vân Tiny tên thật là Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1992, cô từng là hot girl đình đám tại TP.HCM trước khi trở thành vợ của Fabo Nguyễn (Nguyễn Ngọc Tuấn) – rich kid, YouTuber và sneakerhead nổi tiếng, đồng thời là con trai duy nhất của “ông trùm” ngành điện tử tại Việt Nam. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và hiện có một con trai tên Corbin.
Vân Tiny tên thật là Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1992, cô từng là hot girl đình đám tại TP.HCM trước khi trở thành vợ của Fabo Nguyễn (Nguyễn Ngọc Tuấn) – rich kid, YouTuber và sneakerhead nổi tiếng, đồng thời là con trai duy nhất của “ông trùm” ngành điện tử tại Việt Nam. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và hiện có một con trai tên Corbin.
Trong sự nghiệp, Vân Tiny hoạt động đa dạng với vai trò người mẫu ảnh, vlogger, KOL mảng làm đẹp và là một nhà kinh doanh mát tay. Cô hiện sở hữu thương hiệu mỹ phẩm và thời trang riêng mang tên Tiny Beauty, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với hàng trăm nghìn người theo dõi.
Trong sự nghiệp, Vân Tiny hoạt động đa dạng với vai trò người mẫu ảnh, vlogger, KOL mảng làm đẹp và là một nhà kinh doanh mát tay. Cô hiện sở hữu thương hiệu mỹ phẩm và thời trang riêng mang tên Tiny Beauty, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với hàng trăm nghìn người theo dõi.
Thiên Anh
#Con dâu 'ông trùm điện tử Sài Gòn' #Trang phục ôm sát khoe vóc dáng #Vân Tiny và phong cách gợi cảm #Ảnh mới thu hút truyền thông #Thiết kế tôn vinh đường cong #Vân Tiny

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT