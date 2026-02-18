Hà Nội

Chụp ảnh Tết tại hồ Hoàn Kiếm: Nơi hội chị em thỏa sức sáng tạo

Cộng đồng trẻ

Chụp ảnh Tết tại hồ Hoàn Kiếm: Nơi hội chị em thỏa sức sáng tạo

Giữa sắc xuân rạng rỡ của Thủ đô, bờ hồ Hoàn Kiếm lại trở thành 'sàn diễn' của hội chị em, cùng xúng xính áo dài để chụp ảnh chào Tết.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, khi những cơn gió lạnh của mùa đông Hà Nội bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho tia nắng ấm áp, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm lại khoác lên mình một diện mạo rực rỡ và đầy sức sống.
Đây không chỉ là trái tim của Thủ đô mà còn trở thành "phim trường" khổng lồ, nơi các chị em xúng xính váy áo để ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất.
Không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài các cô gái trong tà áo dài truyền thống hay những bộ áo dài cách tân hiện đại dạo bước quanh hồ.
Khung cảnh mặt nước xanh biếc, những hàng lộc vừng rủ bóng, và đặc biệt là tháp Rùa cổ kính hiện lên như một bức tranh thủy mặc, làm nền hoàn hảo cho mọi khung hình.
Từ góc nhìn hướng ra Tháp Rùa đến những đoạn vỉa hè lát đá bao quanh hồ, mỗi mét vuông tại đây đều có thể trở thành một góc check-in "triệu like".
Những ngày này, không khí tại Hồ Gươm náo nhiệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Từ những tà áo dài lụa thướt tha, áo ngũ thân cổ điển đến những bộ cánh rực rỡ sắc đỏ, hồng, cam... mang đậm không khí Tết.
Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh bằng điện thoại, nhiều chị em còn đầu tư thuê thợ chụp ảnh riêng, sử dụng các thiết bị hỗ trợ như tấm hắt sáng, máy ảnh chuyên nghiệp để có được bộ ảnh ưng ý nhất.
Bên cạnh bờ hồ, các địa điểm lân cận cũng thu hút đông đảo người dân như trước tòa soạn báo Hà Nội Mới, với mảng tường vàng đặc trưng và bảng tin cổ điển, đây là góc chụp ảnh "quốc dân" chưa bao giờ hết hot.
Những cành hoa dắt tay như hoa dơn, hoa cúc hay những chiếc quạt giấy, túi xách nhỏ xinh là những món đồ không thể thiếu, giúp tô điểm thêm nét duyên dáng cho phái đẹp.
Giữa dòng người hối hả, những nụ cười rạng rỡ của các chị em trong tà áo dài như mang Tết đến gần hơn, làm cho Hà Nội thêm phần dịu dàng và đầy hy vọng vào một năm mới bình an. (Ảnh trong bài: Trn V Chung, Vương Lộc, Lang Thang Hà Nội)
Trầm Phương (Tổng hợp)
#Hồ Hoàn Kiếm #Chụp ảnh Tết #Hội chị em #Hà Nội #Áo dài #Xuân đến

