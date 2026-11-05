Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng giữ chức Bí thư phường Nhị Chiểu

Sáng 5/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc phân công, điều động và chỉ định cán bộ tại phường Nhị Chiểu.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ điều động và chỉ định ông Trịnh Văn Thiện, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Nhị Chiểu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng trao quyết định cho tân Bí thư Đảng uỷ phường Nhị Chiểu Trịnh Văn Thiện.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu đánh giá ông Trịnh Văn Thiện là cán bộ được đào tạo bài bản, quá trình học tập qua nhiều ngành, lĩnh vực và trưởng thành từ cơ sở qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến thành phố. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng tân Bí thư Đảng uỷ phường Nhị Chiểu Trịnh Văn Thiện sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân phường tiếp tục nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng uỷ phường Nhị Chiểu Trịnh Văn Thiện bày tỏ vinh dự và ý thức trách nhiệm khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, khẳng định sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Nhị Chiểu phát huy nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường, cụ thể hoá những mục tiêu, chỉ tiêu của phường thành những kết quả, chuyển biến trong chất lượng đời sống nhân dân, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển.

Ông Trịnh Văn Thiện, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Nhị Chiểu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Trịnh Văn Thiện sinh ngày 30/5/1975, quê quán xã Thanh Hà (Hải Phòng); trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cử nhân ngôn ngữ Anh, cử nhân công nghệ thông tin, thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp.

Quá trình công tác, ông Trịnh Văn Thiện trải qua nhiều vị trí tại huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương cũ), từng giữ các chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.