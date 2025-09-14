Hà Nội

Chi 1.600 tỷ biến nhà tù cũ thành chung cư sang chảnh

Ít ai ngờ, khu chung cư sang chảnh 165 căn hộ luôn kín khách cho thuê lại vốn là một nhà tù cũ được cải tạo. 

Hoàng Minh (theo CNBC)
Khu Liberty Crest Apartments vốn là một nhà tù ở Lorton, bang Virginia, giam giữ các phạm nhân từ Washington, D.C. Nhà tù Lorton được xây dựng năm 1910. Ảnh: Alexander Company
Khu đất rộng 940 ha, đã đóng cửa vào năm 2001. Một năm sau, quận Fairfax mua lại khu đất với giá 4,2 triệu USD và biến nơi này thành công viên, sân golf, ba trường học và trung tâm nghệ thuật. Ảnh: Alexander Company
Năm 2008, chính quyền địa phương hợp tác với Alexander Company - một nhà phát triển bất động sản chuyên về bảo tồn và tái sử dụng công trình lịch sử, để cải tạo khuôn viên thành khu chung cư 165 căn hộ. Ảnh: Alexander Company
Theo quản lý dự án, Lorton Reformatory là kiểu nhà tù thời cải cách, nhiều cửa sổ và ánh sáng, nên rất phù hợp để chuyển đổi thành căn hộ". Ảnh: Alexander Company
Khu chung cư hiện có 165 căn hộ, trong đó 44 căn là nhà ở giá rẻ, dành cho người thu nhập thấp. Khu chung cư gồm 84 căn hộ một phòng ngủ và 81 căn hộ hai phòng ngủ với giá thuê hàng tháng từ 1.372 đến 2.700 USD (tương đương 36 - 71 triệu đồng). Ảnh: Alexander Company
Dự án cải tạo kéo dài gần hai năm, tiêu tốn khoảng 64 triệu USD. Ảnh: Alexander Company
Khu căn hộ mở cửa vào tháng 6/2017 và nhanh chóng cho thuê hết chỉ sau vài tháng. Từ đó đến nay, Liberty Crest luôn kín người thuê. Ảnh: Alexander Company
Khu chung cư còn có các tiện ích khác như phòng yoga, phòng gym, hồ bơi, hai sân chơi, nhà trẻ, phòng khám nha khoa, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ. Ảnh: Alexander Company
Bể bơi trong khu chung cư. Ảnh: Alexander Company
Công ty Alexander đang tập trung vào việc chuyển đổi một nhà máy điện nằm trên khu đất này thành 10 căn hộ mới. Ảnh: Alexander Company
