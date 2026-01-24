Cây cầu nhỏ giữa đại ngàn Điện Biên khiến du khách mê mẩn

Hà Nội

Du lịch

Giữa núi đá Tây Bắc hùng vĩ, cầu treo Pa Phông hiện lên như dải lụa mảnh nối hai vách núi, soi bóng làn nước xanh ngọc của sông Đà.

Vân Giang/ Ảnh Blog của Rọt
Giữa những vách núi đá dựng đứng của vùng Tây Bắc, cầu treo Pa Phông hiện ra mảnh mai như một dải lụa vắt ngang hồ thủy điện sông Đà. Không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông cho người dân địa phương, cây cầu còn trở thành điểm đến gây ấn tượng mạnh với du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ, tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Cầu treo Pa Phông nằm ở trung tâm xã Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên), được xây dựng vào năm 2009 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong vùng. Theo thời gian, vẻ đẹp độc đáo của cây cầu giữa núi rừng đã khiến nơi đây dần trở thành tọa độ “check-in” hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên và đam mê khám phá Tây Bắc.
Từ trên cao nhìn xuống, Pa Phông hiện lên như một bức tranh thủy mặc. Hai bên là những dãy núi đá vôi sừng sững, phủ xanh bởi rừng cây đại ngàn, phía dưới là làn nước trong veo mang sắc xanh ngọc bích. Cây cầu mảnh mai lơ lửng giữa không trung, nối liền hai bờ vách đá khổng lồ, vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Đặc biệt, vào mỗi buổi sớm mai, khi sương mù còn giăng kín lối, cầu Pa Phông ẩn hiện mờ ảo giữa núi non trùng điệp, tựa như con đường dẫn vào miền cổ tích. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng, tin rằng mình đang đứng trước một trong những cảnh sắc đẹp hiếm có của núi rừng Việt Nam.
Hành trình đến cầu treo Pa Phông không hề dễ dàng. Du khách phải vượt qua những cung đường đèo quanh co, gấp khúc – nét đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Dù có phần vất vả, nhưng đổi lại là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trải dài suốt chặng đường. Càng đi sâu vào bản, không gian càng trở nên hoang sơ, tĩnh lặng và yên bình.
Hiện nay, đường vào Pa Phông đã được cải thiện đáng kể, xe máy và ô tô có thể di chuyển đến gần khu vực cầu. Tuy vậy, du khách được khuyến cáo không nên sử dụng xe tay ga do địa hình dốc và nhiều sỏi đá. Việc chuẩn bị trang phục phù hợp như áo khoác, găng tay, kính, áo mưa cũng rất cần thiết, đặc biệt vào mùa mưa khi đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trên hành trình khám phá Pa Phông, du khách có thể kết hợp ghé thăm nhiều điểm đến còn khá hoang sơ của Điện Biên như hang Khó Chua La, vườn đá cổ Tả Phìn hay cao nguyên đá Tủa Chùa. Đây đều là những địa danh mang vẻ đẹp kỳ bí, ít dấu chân người, rất phù hợp với những ai yêu thích du lịch trải nghiệm và khám phá.
Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, Pa Phông còn là nơi du khách có thể hòa mình vào đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái, H’Mông, Dao sinh sống dọc tuyến đường vào bản. Những bữa cơm đậm chất núi rừng với dê núi đá, cá sông Đà, gà đi bộ hay rượu Mông Pê mộc mạc nhưng khó quên, góp phần làm trọn vẹn trải nghiệm nơi đây.
Theo người dân địa phương, trước kia ở thượng nguồn con suối nhỏ chảy qua cầu từng có bản Pa Phông của người Dao sinh sống. Cây cầu được đặt tên theo bản làng ấy như một cách lưu giữ ký ức và dấu ấn văn hóa của cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Những năm gần đây, Điện Biên đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Nhờ đó, cầu treo Pa Phông cùng nhiều điểm đến như săn mây Kể Cải, hang Khó Chua La, thành Vàng Lồng hay chợ đêm Tủa Chùa ngày càng được du khách biết đến.
Vân Giang/ Ảnh Blog của Rọt
