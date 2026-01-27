Hà Nội

Cận cảnh căn nhà phủ đầy hoa đang 'nổi như cồn' ở Lâm Đồng

Bất động sản

Cận cảnh căn nhà phủ đầy hoa đang 'nổi như cồn' ở Lâm Đồng

Toàn bộ phần mái và mặt tiền của căn nhà gỗ nhỏ đều được phủ kín bởi màu cam rực rỡ của loài hoa chùm ớt.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày gần đây, nhiều người lưu thông trên Quốc lộ 20 qua khu vực xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) không khỏi xuýt xoa khi ngang qua căn nhà phủ đầy hoa chùm ớt trên hướng từ Lâm Đồng đi TP HCM. Ảnh: Znews
Ngôi nhà được sử dụng là tiệm tạp hóa ở xã Gia Hiệp thuộc sở hữu của vợ chồng bà Hà Thị Lánh. Ảnh: Người lao động
Hoa chùm ớt được chủ nhân trồng cách đây hơn một thập kỷ. Ảnh: Tcdulichtphcm
Từ một gốc cây nhỏ, qua bao năm tháng chăm sóc, cây đã phân thành nhiều nhánh, quấn chặt vào nhau rồi leo kín mái nhà. Ảnh: Znews
Hoa chùm ớt tạo nên một lớp “ngói xanh” khổng lồ, che chở cho ngôi nhà gỗ mộc mạc bên dưới. Ảnh: Người lao động
Hiện nay, gốc cây phân nhiều nhánh, quấn chặt nhau rồi leo lên mái nhà. Ảnh: Người lao động
Hoa chùm ớt, hay còn gọi hoa xác pháo, hoa rạng đông, là loài thân gỗ leo, nổi tiếng với những chùm hoa lớn màu cam rực rỡ. Ảnh: Nè He Đà Lạt.
Tại ngôi nhà của bà Lánh, mùa hoa xác pháo thường bắt đầu khoe sắc từ tháng 1 và kéo dài đến tận tháng 4. Ảnh: Znews
Sau khi tàn, cây phát triển cành lá để chuẩn bị mùa hoa sau. Ảnh: Người lao động
Không chỉ thu hút người yêu hoa, ngôi nhà còn là địa điểm săn ảnh yêu thích của giới nhiếp ảnh muốn tìm kiếm những góc máy lạ và đẹp. Ảnh: Người lao động
Hiểu được tâm lý của du khách, chủ nhà đặt thêm ghế gỗ, xích đu trước sân để mọi người có thể ngồi nghỉ chân, chụp ảnh hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Người lao động
Hoàng Minh (tổng hợp)
