Nhóm PV
HOT VIDEO
Cá rô phi Việt xuất khẩu tăng 174%, Brazil và Mỹ chiếm hơn 70%
Xuất khẩu cá rô phi Việt tháng 3/2026 đạt 15 triệu USD, tăng 109%; lũy kế 3 tháng tăng 174%. Brazil và Mỹ chiếm hơn 70%.
Starlink vào Việt Nam cạnh tranh: Ai mới là kẻ yếu?
Đầu năm 2026, Việt Nam cấp phép Starlink cạnh tranh Viettel, VNPT. Nhờ 5G phủ 90% và tốc độ mạng top đầu, nhà mạng nội không ngại, Starlink mới phải lo.
Video: Nhịp sống bình yên trên hồ Thác Bà
Nhịp sống trên hồ Thác Bà (Lào Cai) đã ổn định trở lại sau vụ tai nạn giao thông đường thủy thương tâm xảy ra ngày 21/2, khiến 6 người tử vong.
Căng thẳng Hormuz: Việt Nam đàm phán với Iran để tàu hàng qua eo biển
Việt Nam đang đàm phán với Iran để đảm bảo an toàn cho tàu hàng qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Doanh nghiệp TP.HCM đồng loạt tắt bảng quảng cáo lớn sau 22h
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, các doanh nghiệp quảng cáo tại TP.HCM đã chủ động tắt màn hình LED từ 22h, giúp tiết kiệm gần 22.000 kWh điện mỗi tháng.
Sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết tụt dốc
Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, bữa sáng thiếu protein làm đường huyết tụt dốc, gây đói cồn cào, mất tập trung và suy yếu cơ bắp.
Bộ Xây dựng: Chủ đầu tư NOXH được chọn miễn giấy phép xây dựng
Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn mới, cho phép chủ đầu tư nhà ở xã hội lựa chọn cơ chế miễn giấy phép xây dựng.
Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng tại Hà Nội
Dịch sốt xuất huyết Dengue tại Hà Nội đang bùng phát mạnh, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận gần 32.000 ca mắc và 4 ca tử vong, cảnh báo người dân không chủ quan.
Lợi nhuận thấp, vốn khó: Chủ đầu tư 'né' nhà ở xã hội
Thanh tra Hà Nội phát hiện nhiều dự án lớn không bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội, do lợi nhuận thấp và vốn khó khiến doanh nghiệp không mặn mà.
Vàng bạc còn dư địa tăng, Iran và Fed phủ bóng thị trường
StoneX dự báo vàng bạc còn tiềm năng tăng giá do vị thế đầu cơ giảm, trong khi căng thẳng tại Hormuz và chính sách Fed gây bất ổn thị trường.