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Doanh nghiệp

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

PV

Gửi Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền - Thưởng thức âm nhạc đỉnh cao cùng NCB

Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương Live concert “Bay về phía mặt trời” diễn ra ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) của Divo Tùng Dương, Tập đoàn Sun Group và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) góp phần mang đến một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn và chất lượng cho người yêu nhạc. Đáng chú ý, NCB vừa công bố dành tặng hàng nghìn cặp vé concert cho khách hàng mở mới Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền – NCB Signature Savings, mang đến cơ hội trải nghiệm âm nhạc đặc biệt bên cạnh các giá trị tài chính.

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NCB gửi tặng khách hàng mở mới Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền vé tham dự live concert “Bay về phía mặt trời”.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 12/12/2026, khách hàng mở mới Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền NCB tại quầy giao dịch hoặc trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, với số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, sẽ có cơ hội được tặng vé Live concert “Bay về phía mặt trời” thông qua nhiều chương trình hấp dẫn hàng ngày và hàng tuần.

Cụ thể, mỗi ngày, những khách hàng có tổng giá trị mở mới Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền cao nhất trong ngày sẽ được tặng ngay 01 cặp vé concert trị giá tới 7 triệu đồng/cặp vé. Khách hàng mở mới sổ Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền sớm nhất trong ngày, tính từ 08h30, có cơ hội sở hữu 01 cặp vé concert trị giá lên tới 6 triệu đồng/cặp vé.

Không chỉ tặng vé những khách hàng có khoản tiền gửi lớn hoặc tham gia sớm, NCB còn mở rộng cơ hội sở hữu vé concert thông qua các phiên livestream quay số Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền được tổ chức hàng tuần trên các kênh truyền thông chính thức của NCB.

Đặc quyền vé Live concert “Bay về phía mặt trời” là món quà “nóng hổi” được NCB mới ra mắt cho khách hàng của chương trình Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền – NCB Signature Savings, tiếp tục gia tăng một tầng giá trị trải nghiệm bên cạnh những lợi ích tài chính và ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai.

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Ngoài vé live-concert, khách hàng tham gia Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền tại NCB còn có cơ hội trúng nhà, vàng, iPhone 18 và tiền mặt.

Theo đó, khách hàng tham gia Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền được hưởng tới 4 tầng lợi ích. Đầu tiên là mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn; tiếp đến là được tặng điểm thưởng Sun Point, mở ra cơ hội trải nghiệm các dịch vụ hàng không - du lịch - giải trí - bất động sản - chăm sóc sức khỏe cao cấp trong hệ sinh thái Sun Group. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 338 tỷ đồng, với cơ cấu quà tặng gồm 71 bất động sản cao cấp cùng hàng chục nghìn phần quà giá trị như vàng, iPhone 18 và tiền mặt. Và đặc quyền sở hữu vé Live concert “Bay về phía mặt trời” chính là tầng lợi ích mới nhất, mang cơ hội trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao đến khách hàng.

Với việc liên tục gia tăng trải nghiệm và đặc quyền, NCB đang ngày càng hiện thực hóa thông điệp “Lời trước – Lãi sau” bằng những lợi ích thiết thực, vượt ra ngoài giá trị lãi suất thông thường. Qua đó, mỗi khoản tiền gửi không chỉ sinh lời cho tương lai mà còn mở ra cơ hội tận hưởng những đặc quyền đẳng cấp ngay hôm nay.

NCB gia tăng trải nghiệm, mở rộng đặc quyền cho khách hàng

Live concert “Bay về phía mặt trời” không đơn thuần là đêm nhạc để nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của divo Tùng Dương, mà còn là hành trình tiếp nối những khát vọng nghệ thuật, nơi các dấu ấn của 25 năm được tái hiện bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại, mới mẻ và giàu sức sống. Qua đó, gửi gắm khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp, tinh thần không ngừng vận động và mong muốn vượt qua những giới hạn cũ.

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NCB luôn chú trọng gia tăng trải nghiệm và đặc quyền cho khách hàng

Những bản hit gắn liền với tên tuổi Tùng Dương sẽ được làm mới, bên cạnh những màn kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời như Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GREY D và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng chia sẻ niềm tự hào về âm nhạc Việt và những cảm xúc thăng hoa.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Sun Group và NCB tiếp tục góp phần mang đến cho công chúng những trải nghiệm văn hóa, giải trí chất lượng cao, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc, khát vọng Việt Nam qua âm nhạc.

Riêng với NCB, đây còn là sự tiếp nối mối duyên nghệ thuật đặc biệt giữa cùng ca sĩ Tùng Dương. Trước đó, ngân hàng đã đồng hành với nam ca sĩ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt ca khúc “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Từ giai điệu hào hùng, tươi trẻ của ca khúc mang niềm tự hào Việt Nam đến tinh thần không ngừng sáng tạo và vượt qua giới hạn của “Bay về phía mặt trời”, sự đồng hành ấy được kết nối bằng những giá trị chung: tình yêu quê hương, niềm tin vào tương lai và khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Việc mang những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt dành tặng khách hàng cũng là một sự tiếp nối định hướng phát triển của NCB, khi mang tới cho khách hàng không chỉ các giải pháp tài chính vượt trội mà còn là những trải nghiệm và phong cách sống tinh tuyển, trở thành “người đồng hành” với khách hàng trong mỗi khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và điều kiện nhận vé, vui lòng liên hệ CN/PGD gần nhất của NCB, gọi hotline 1800.6166 hoặc truy cập website www.ncb-bank.vn.

#Live concert Bay về phía mặt trời #Tùng Dương #Ngân hàng NCB #Tiết kiệm ngân hàng #Sun Group

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Sun Group và NCB đồng hành cùng Divo Tùng Dương trong live concert lớn nhất

Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.

Tùng Dương kỷ niệm 25 năm thăng hoa trong âm nhạc bằng concert quy mô kỷ lục

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