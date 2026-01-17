Bí ẩn sao lùn trắng tạo ra sóng xung kích rực rỡ

Các nhà thiên văn quan sát được một sao lùn trắng bí ẩn đang tạo ra sóng xung kích rực rỡ sắc màu khi di chuyển trong không gian.
Trong bài đăng mới, nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn không giấu nổi sự bức xúc và thất vọng vì sự cố ngoài ý muốn trong chuyến hành trình đắt đỏ đến Ai Cập.
Miêu Thạch Sơn – Chu Va 12 – Cán Chùa Thìa Sảng là cung trekking khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam, thử thách thể lực và bản lĩnh giữa núi rừng hùng vĩ Tây Bắc.
Trong bài đăng mới, nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn không giấu nổi sự bức xúc và thất vọng vì sự cố ngoài ý muốn trong chuyến hành trình đắt đỏ đến Ai Cập.
Omoda C7 thuộc phân khúc trên "đàn em" C5 đã ra mắt Việt Nam từ năm ngoái. Xe dự kiến có giá từ 839 triệu, cạnh tranh Mazda CX-5 bằng cấu hình PHEV.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có sự nghiệp "lên hương", cuộc sống giàu sang, viên mãn.
Khám phá mới cho thấy người Heiltsuk đã sinh sống trong khu vực này từ thời kỳ băng hà cuối cùng, với nhiều di vật và công trình đơn giản đã được khai quật.
Vẻ đáng yêu như thiên thần của "mỹ nhân hào môn" Phanh Lee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Các nhà khảo cổ Na Uy khai quật hàng loạt rìu và công cụ cổ xưa, mở ra góc nhìn mới về thời kỳ Đồ Đồng tại Scandinavia.
Mẫu coupe thể thao chạy điện Project V do Yamaha và Caterham phát triển vừa ra mắt tại CES 2026, hướng tới thị trường Mỹ và trực tiếp thách thức Porsche 911.
Chiếc xe Mercury Cougar 1968 gia nhập vào đội xe gần 4.000 tỷ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ tháng 11/2025, nhưng đến nay mới được nhìn thấy ngoài đường phố.
Theo tiết lộ từ giới đầu tư, xAI của Elon Musk đang tăng trưởng nhanh và được kỳ vọng đạt dòng tiền dương sớm hơn OpenAI trong cuộc đua AI.
Ngoại hình trưởng thành cùng chiều cao vượt trội của con trai Trương Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến mẹ không giấu được niềm tự hào.
Diễn viên Anh Phạm diện áo dài, chụp ảnh bên hoa. Nhiều người khen ngợi bà xã Anh Đức xinh như hoa hậu.
Trước khi trở thành một fashionista 'tắc kè hoa' khuấy đảo các sàn diễn quốc tế, Quỳnh Anh Shyn từng là 'nàng thơ' trong mộng của hàng triệu teen Việt.
Hệ thống chống UAV Tempest của Mỹ dường như đã được Ukraine đưa vào chiến đấu, sau khi xuất hiện trong video chính thức ghi lại cảnh đánh chặn ban đêm.
Với vốn đầu tư 2,4 tỷ RMB, nhà máy thông minh của Xiaomi tại Changping có thể hoàn thiện một smartphone chỉ trong 6 giây nhờ tự động hóa gần như tuyệt đối.
Trong loạt hình ảnh đón Tết Nguyên đán mới được chia sẻ, Thái Ngọc San gây ấn tượng mạnh khi diện áo dài truyền thống.
Từ Đà Lạt đến Phan Thiết, không khí chào mừng Đại hội XIV lan tỏa với cờ hoa, panô, tranh cổ động được trang trí trang trọng, rực rỡ.
Sau hôn lễ, vợ chồng Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc lựa chọn Thượng Hải (Trung Quốc) để tận hưởng tuần trăng mật.
Rũ bỏ hoàn toàn hình tượng 'ngọc nữ' trong trẻo ngày nào, Jun Vũ vừa khiến giới netizen ngỡ ngàng với diện mạo đầy gai góc, ma mị và không kém phần gợi cảm.
Loạt ảnh của Quỳnh Alee không chỉ thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp, outfit thời thượng mà netizen còn chú ý đến chi tiết đặc biệt trong một bức hình.