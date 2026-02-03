Bão mùa đông khiến Thác Niagara 'đóng băng', du khách đổ xô chiêm ngưỡng

Hà Nội

Bão mùa đông kèm không khí lạnh Bắc Cực khiến Thác Niagara đóng băng một phần, tạo cảnh băng giá kỳ ảo hiếm thấy, thu hút đông đảo du khách.

Vân Giang/ Ảnh Reuters
Đợt bão mùa đông quét qua Bắc Mỹ trong những tuần gần đây đã khiến Thác Niagara bước vào trạng thái “đóng băng một phần” hiếm gặp. Nhiệt độ giảm sâu, tuyết rơi dày kết hợp gió lạnh đã phủ băng lên nhiều khu vực của thác và các vách đá xung quanh, tạo nên khung cảnh trắng xóa, hùng vĩ và đầy ấn tượng.
Niagara là hệ thống thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, nằm trên biên giới Mỹ – Canada, với lưu lượng trung bình lên tới 3.160 tấn nước mỗi giây. Trong điều kiện thời tiết cực lạnh, một phần nước đổ qua thác bị đông cứng, trong khi nhiều đoạn khác vẫn chảy xiết, tạo ra những đám sương mù bốc lên rồi nhanh chóng kết tinh thành băng. Sự tương phản giữa dòng nước cuồn cuộn và lớp băng trắng xóa mang lại vẻ đẹp ảo diệu hiếm thấy.
Theo bà Angela Berti, phát ngôn viên Công viên Thác Niagara (bang New York), mặt đất tại khu vực thác chưa đóng băng hoàn toàn, song thời tiết được mô tả là “rét thấu xương”. Đợt rét này xuất phát từ khối không khí lạnh Bắc Cực tràn xuống, ảnh hưởng diện rộng tới miền trung và miền đông nước Mỹ trong thời gian dài.
Bất chấp giá rét và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hàng nghìn du khách vẫn tìm đến Niagara để tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên đặc biệt và ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi của “thác băng”.
Nhiều người cho rằng mùa đông mang đến cho Niagara một diện mạo hoàn toàn khác, tĩnh lặng nhưng không kém phần ngoạn mục.
Thác Niagara gồm ba thác chính: Horseshoe (Thác Canada) nằm vắt qua biên giới hai quốc gia, cùng Thác Mỹ và Thác Bridal Veil nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Mỹ. Lưu lượng nước qua thác không cố định mà thay đổi theo mùa và thời điểm trong ngày do được điều tiết để phục vụ sản xuất thủy điện.
Vào mùa đông và ban đêm, Mỹ và Canada tăng lượng nước hút vào cho các nhà máy điện, khiến dòng nước đổ qua thác giảm đáng kể. Khi kết hợp với nền nhiệt xuống rất thấp, hiện tượng “đóng băng một phần” càng trở nên rõ rệt, tạo nên hình ảnh đặc trưng chỉ xuất hiện ở Niagara trong những ngày lạnh giá nhất.
Giới chuyên gia du lịch nhận định, cảnh sắc băng giá của Niagara không chỉ là hiện tượng tự nhiên thú vị mà còn trở thành “đặc sản” du lịch mùa đông, thu hút du khách yêu nhiếp ảnh và khám phá. Tuy nhiên, du khách được khuyến cáo chuẩn bị trang phục giữ ấm, tuân thủ hướng dẫn an toàn, theo dõi sát thông tin thời tiết khi tham quan trong điều kiện bão tuyết và giá rét kéo dài.
