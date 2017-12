Tương lai chúng ta sẽ ăn thực phẩm công nghệ cao này

Mặc dù không ít người vẫn cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc ăn côn trùng, nhưng thực tế chúng rất giàu chất béo, protein, vitamin, chất xơ và khoáng chất. Ảnh: Despositphotos. Một số nhà đầu tư đã đề xuất ý tưởng con người có thể nuôi tảo ngay khi thở bằng cách đeo một chiếc mặt nạ đặc biệt. Ảnh: Despositphotos. Công ty có tên Memphis Meats hiện có thể sản xuất những viên thịt từ tế bào gốc của động vật. Tuy nhiên, giá của thực phẩm công nghệ cao này lên tới 2.400 USD/450 gram (54 triệu đồng). Ảnh: Despositphotos. Trong tương lai, máy in 3D cũng có thể in ra những chiếc bánh bằng đất có thể ăn được với nhân bên trong là nhiều loại hạt có thể mọc mầm. Tuy nhiên, thực phẩm tương lai này vẫn đang được thai nghén. Ảnh: Despositphotos. Công ty Thụy Điển Tomorrow Machine đã đưa ra giải pháp chế các vỏ hộp đựng đồ ăn có thể tự phân hủy. Những chiếc vỏ có hạn sử dụng trùng với thức ăn bên trong. Ảnh: Despositphotos. Dự án khởi nghiệp công nghệ tảo biển ở London (Anh) có ý tưởng thay thế chai nước nhựa bằng những chai nước làm từ tảo biển có thể ăn được. Ảnh: Despositphotos. Một nghiên cứu của Đại học Oxford đã khẳng định thực phẩm có thể ăn ngon hơn hoặc đắng hơn tùy thuộc vào âm thanh nền. Ảnh: Despositphotos. Ngoài cá giả, New Foods Foods cũng tạo ra tôm giả từ tảo thành công và đang nghiên cứu cách tạo ra tôm hùm và cua giả. Ảnh: Despositphotos. Trong tương lai, máy quét thức ăn TellSpec sẽ cảnh báo bạn về các chất hóa học và chất gây dị ứng và giúp bạn theo dõi lượng vitamin. Ảnh: Despositphotos. Nếu xác định được gen DNA của mình, chúng ta có thể dùng một ứng dụng để biết thực phẩm nào chúng ta nên ăn nhiều hơn và loại nào ta nên tránh. Ảnh: Despositphotos. Nó đã có sẵn trên thị trường và những người sáng tạo cho rằng cà phê nhai giúp cải thiện sự tập trung. Ảnh: GO CUBES. Video: "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC

