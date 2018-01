Tác hại đáng sợ của việc ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh viêm đại tràng. Ảnh Scienceabc. Việc ăn nhanh diễn ra trong thời gian dài thậm chí có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng hơn như loét đại tràng, ung thư đại tràng. Ảnh Thealternativedaily. Lượng thức ăn được tiếp nạp vào nhiều cùng một lúc khiến dạ dày bị quá tải, thức ăn không được tiêu hóa hết sẽ bị vi khuẩn phân hủy thành chất độc gây tổn thương dạ dày, tá tràng. Ảnh Yotrythis. Vì vậy mà nếu bạn ăn quá nhanh trong một thời gian dài có thể gây ra tình trạng đau dạ dày. Ảnh Rbl. Phải mất 20 phút cảm giác no ở dạ dày mới được thông tin lên não, vì vậy mà ăn quá nhanh còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì. Ảnh Obesity-clinic. Việc này có thể gây ra một số hệ lụy nghiêm trọng như ứ đọng chất béo, đường... từ đó gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh Medimanage. Bên cạnh đó, khi bạn ăn nhanh, bạn sẽ không cảm nhận được hương vị của món ăn, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến vị giác. Ảnh Besthealthmag. Ngoài ra, nếu bạn ăn quá nhanh, dạ dày phải co bóp nhiều và dịch tiêu hóa không tiết ra đủ để tiêu hóa lượng thức ăn nạp vào, do đó mà bạn cũng sẽ không thể hấp thụ được tối đa các chất dinh dưỡng. Ảnh Wp. Ăn quá nhanh còn làm tăng rủi ro mắc nghẹn thức ăn, gây chứng nợ nóng và nhiều bệnh khác nữa. Ảnh Legionathletics.

Ăn quá nhanh là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh viêm đại tràng. Ảnh Scienceabc. Việc ăn nhanh diễn ra trong thời gian dài thậm chí có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng hơn như loét đại tràng, ung thư đại tràng. Ảnh Thealternativedaily. Lượng thức ăn được tiếp nạp vào nhiều cùng một lúc khiến dạ dày bị quá tải, thức ăn không được tiêu hóa hết sẽ bị vi khuẩn phân hủy thành chất độc gây tổn thương dạ dày, tá tràng. Ảnh Yotrythis. Vì vậy mà nếu bạn ăn quá nhanh trong một thời gian dài có thể gây ra tình trạng đau dạ dày. Ảnh Rbl. Phải mất 20 phút cảm giác no ở dạ dày mới được thông tin lên não, vì vậy mà ăn quá nhanh còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì. Ảnh Obesity-clinic. Việc này có thể gây ra một số hệ lụy nghiêm trọng như ứ đọng chất béo, đường... từ đó gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh Medimanage. Bên cạnh đó, khi bạn ăn nhanh, bạn sẽ không cảm nhận được hương vị của món ăn, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến vị giác. Ảnh Besthealthmag. Ngoài ra, nếu bạn ăn quá nhanh, dạ dày phải co bóp nhiều và dịch tiêu hóa không tiết ra đủ để tiêu hóa lượng thức ăn nạp vào, do đó mà bạn cũng sẽ không thể hấp thụ được tối đa các chất dinh dưỡng. Ảnh Wp. Ăn quá nhanh còn làm tăng rủi ro mắc nghẹn thức ăn, gây chứng nợ nóng và nhiều bệnh khác nữa. Ảnh Legionathletics.