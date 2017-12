Không muốn nguy hiểm đừng ăn thực phẩm này khi còn tươi

Hoa hiên vàng tươi: Đây không phải là loại thực phẩm tươi an toàn cho sức khỏe. Khi hoa còn tươi sẽ chứa hàm lượng lớn colchicin, sau khi ăn sẽ chuyển đổi thành colchicine, gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Sau khi phơi khô, hàm lượng colchicin sẽ bị loại bỏ theo quá trình bốc hơi của nước và an toàn khi sử dụng. Mộc nhĩ tươi: Khi còn tươi mộc nhĩ chứa hàm lượng porphyrin, sau khi ăn nếu da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời dễ viêm da mẫn cảm như da bị đỏ ửng, ngứa, mề đay. Khi được phơi khô, porphyrin sẽ bị phá vỡ, trước khi ăn mộc nhĩ thường phải ngâm vào nước rồi rửa sạch nên các độc tố sẽ tan trong nước, không gây hại cho sức khỏe. Dưa muối xổi: Khi dưa chưa chua sẽ chứa hàm lượng chất gây ung thu nitrat rất cao. Đặc biệt là sau khi muối khoảng 4 giờ đồng hồ thì hàm lượng nitrit sẽ càng tăng mạnh. Từ ngày 15-20 trở đi hàm lượng nitrit sẽ giảm dần, vì thế cách ăn dưa và các món dưa an toàn nhất chính là sau khi muối 20 ngày.Thịt cá tươi: Quan niệm ăn thịt cá tươi mới là ngon nhất, bổ dưỡng nhất đã ăn sâu vào suy nghĩ của hầu hết mọi người. Khi cá vừa mổ, phần thịt cá sẽ sản sinh ra axit lactic và phosphoric ức chế sự phát triển của vi sinh vật, lúc này thịt cá thường có vị hơi chua và cứng. Axit zmino chính là nguồn tạo nên mùi vị của cá, khi vừa mổ protein có trong thịt cá tươi vẫn chưa phân giải ra axit Amino, nếu lúc này nấu luôn sẽ đánh mất đi vị ngon ngọt nhất của cá. Vì thế sau khi cá làm sạch tót nhất nên bảo quản trong tủ lạnh từ 2-3 tiếng mới đem ra chế biến sẽ ngon nhất. Sữa tươi: Sữa chúng ta dùng thường là sữa đã được chế biến và đóng bao bì. Nhiều người cho rằng sữa tươi vắt trực tiếp chính là nguồn sữa dinh dưỡng nhất. Tuy nhiên sữa tươi sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến sức khỏe, cần hết sức thận trọng khi sử dụng. Do sữa tươi vừa vắt ra, chưa được thanh trùng, tiệt trùng có thể chứa vi khuẩn Salmonella và brucellosi có hại cho sức khỏe. Chưa kể khi sữa tươi được vắt, dụng cụ chưa đảm bảo vệ sinh, sức khỏe của người vắt sữa không đảm bảo thì việc tiềm ẩm nhiều vi khuẩn có hại cho con người là rất lớn.

