13 bí kíp để có đôi chân thon thả không cần thể dục

Bước đầu tiên và quan trọng nhất để có đôi chân thon thả là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt là khi bạn không muốn phải tới phòng tập thể dục. Ảnh: Boldsky. Nếu bạn muốn có đôi chân gầy mà không tập thể dục, bạn phải tuân theo chế độ ăn kiêng để giảm những chất béo thừa. Ảnh: Boldsky. Để có được đôi chân thon, bạn phải đốt cháy mỡ thừa bằng cách chăm chỉ làm việc nhà chẳng hạn như rửa xe hay lau nhà. Ảnh: Boldsky. Các nghiên cứu cho thấy âm nhạc có thể giúp cải thiện tâm trạng và làm cho bạn trở nên năng động hơn. Do vậy, khi làm việc nhà, bạn hãy bật nhạc lên Ảnh: Boldsky. Tham gia vào các hoạt động đốt cháy calo như đi bộ hoặc leo núi thay vì nằm ì một chỗ. Điều này giúp bạn nhanh chóng tống mỡ thừa vùng đùi và bắp chân. Ảnh: Boldsky. Thay thế ghế văn phòng bằng quả bóng ổn định. Ngồi trên quả bóng giúp cải thiện tư thế, kích hoạt cơ lưng và bụng. Điều này sẽ dần dần giúp giảm mỡ thừa. Ảnh: Boldsky. Buộc thêm áo quanh eo khi đi bộ sẽ giúp bạn đốt cháy được nhiều chất béo ở vùng đùi hơn. Ảnh: Boldsky. Đi cầu thang bộ thay vì thang máy có thể là cách tốt nhất để đốt cháy calo và chất béo ở phần bắp chân. Ảnh: Boldsky. Đạp xe cũng là một hoạt động hữu ích để giảm cân và giúp đôi chân săn chắc, thon thả. Ảnh: Boldsky. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách dùng máy đếm bước chân, bạn sẽ đi bộ nhiều hơn tới 27% so với trước đây. Ảnh: Boldsky. Bánh ngọt là những nguồn chính tạo chất béo dư thừa xung quanh bụng và đùi của bạn. Do vậy, bạn cần hạn chế ngay các loại bánh ngọt và kẹo. Ảnh: Boldsky. Video "4 công thức làm nước detox thanh lọc cơ thể". (Nguồn MyEvaTV)

