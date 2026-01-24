Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Yugi Kiều Oanh gây 'sát thương chuẩn 100%' với màn cosplay tướng Liên Quân

Cộng đồng trẻ

Yugi Kiều Oanh gây 'sát thương chuẩn 100%' với màn cosplay tướng Liên Quân

Yugi Kiều Oanh với màn hóa thân Veera Thất Sát - Thượng Sinh hút hồn đến mức gây 'sát thương chuẩn' ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trầm Phương
Trong cộng đồng cosplay Việt Nam, cái tên Yugi (Nguyễn Hữu Kiều Oanh) từ lâu đã là một "thương hiệu" bảo chứng cho những bộ ảnh chất lượng, chỉn chu và đầy mê hoặc. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến các "kiện tướng" của tựa game Liên Quân Mobile phải đứng ngồi không yên khi tung ra bộ ảnh cosplay siêu phẩm trang phục Veera Thất Sát - Thượng Sinh. (Ảnh: FBNV)
Trong cộng đồng cosplay Việt Nam, cái tên Yugi (Nguyễn Hữu Kiều Oanh) từ lâu đã là một "thương hiệu" bảo chứng cho những bộ ảnh chất lượng, chỉn chu và đầy mê hoặc. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến các "kiện tướng" của tựa game Liên Quân Mobile phải đứng ngồi không yên khi tung ra bộ ảnh cosplay siêu phẩm trang phục Veera Thất Sát - Thượng Sinh. (Ảnh: FBNV)
Veera Thất Sát - Thượng Sinh vốn là một trong những trang phục được mong đợi nhất dịp Tết 2025, mang phong cách thần thoại phương Đông với những đường nét mềm mại nhưng không kém phần uy nghiêm. Qua tay Yugi Kiều Oanh, vẻ đẹp của trang phục này như được nâng lên một tầm cao mới. (Ảnh: FBNV)
Veera Thất Sát - Thượng Sinh vốn là một trong những trang phục được mong đợi nhất dịp Tết 2025, mang phong cách thần thoại phương Đông với những đường nét mềm mại nhưng không kém phần uy nghiêm. Qua tay Yugi Kiều Oanh, vẻ đẹp của trang phục này như được nâng lên một tầm cao mới. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cực kỳ đầu tư vào chi tiết với tông màu xanh ngọc chủ đạo, kết hợp cùng các dải lụa mềm mại và phụ kiện vàng ánh kim tinh xảo. Điểm nhấn là chiếc mũ đội đầu với họa tiết cánh phượng, giúp tái hiện hoàn hảo khí chất của một "Nữ vương bóng đêm" nhưng nay đã mang dáng dấp của một tiên nữ cao sang. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cực kỳ đầu tư vào chi tiết với tông màu xanh ngọc chủ đạo, kết hợp cùng các dải lụa mềm mại và phụ kiện vàng ánh kim tinh xảo. Điểm nhấn là chiếc mũ đội đầu với họa tiết cánh phượng, giúp tái hiện hoàn hảo khí chất của một "Nữ vương bóng đêm" nhưng nay đã mang dáng dấp của một tiên nữ cao sang. (Ảnh: FBNV)
Màn hóa thân này không chỉ đơn thuần là mặc lên mình bộ cánh của nhân vật, mà còn thể hiện thần thái thoát tục của nữ coser, khiến bất cứ ai lỡ nhìn vào cũng phải nhận lấy "sát thương chuẩn" ngay lập tức. (Ảnh: FBNV)
Màn hóa thân này không chỉ đơn thuần là mặc lên mình bộ cánh của nhân vật, mà còn thể hiện thần thái thoát tục của nữ coser, khiến bất cứ ai lỡ nhìn vào cũng phải nhận lấy "sát thương chuẩn" ngay lập tức. (Ảnh: FBNV)
Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho Yugi Kiều Oanh. Nhiều game thủ hóm hỉnh bình luận: "Tướng Yugi này sát thương chuẩn 100% vào tim", "Tự nhiên muốn dính chiêu 2 Veera này ghê", "Nhìn em là anh thấy say á". (Ảnh: FBNV)
Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho Yugi Kiều Oanh. Nhiều game thủ hóm hỉnh bình luận: "Tướng Yugi này sát thương chuẩn 100% vào tim", "Tự nhiên muốn dính chiêu 2 Veera này ghê", "Nhìn em là anh thấy say á". (Ảnh: FBNV)
Yugi Kiều Oanh (sinh năm 1997 tại Đà Nẵng) hiện đang là một cosplayer chuyên nghiệp và là một streamer, TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Yugi Kiều Oanh (sinh năm 1997 tại Đà Nẵng) hiện đang là một cosplayer chuyên nghiệp và là một streamer, TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Điểm đặc trưng làm nên thương hiệu của Yugi chính là gương mặt mang nét đẹp pha trộn giữa sự ngây thơ, trong sáng của các nhân vật Anime và vẻ sắc sảo, quyến rũ của các đại mỹ nhân cổ trang. (Ảnh: FBNV)
Điểm đặc trưng làm nên thương hiệu của Yugi chính là gương mặt mang nét đẹp pha trộn giữa sự ngây thơ, trong sáng của các nhân vật Anime và vẻ sắc sảo, quyến rũ của các đại mỹ nhân cổ trang. (Ảnh: FBNV)
Cô sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ và khuôn miệng nhỏ nhắn, giúp cô dễ dàng "cân" mọi tạo hình từ những cô nàng kẹo ngọt cho đến những nữ vương quyền lực. (Ảnh: FBNV)
Cô sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ và khuôn miệng nhỏ nhắn, giúp cô dễ dàng "cân" mọi tạo hình từ những cô nàng kẹo ngọt cho đến những nữ vương quyền lực. (Ảnh: FBNV)
Mỗi bộ ảnh cosplay của cô, từ trang phục, phụ kiện đến hậu kỳ ánh sáng, đều đạt đến độ hoàn thiện rất cao, tiệm cận với nguyên tác nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân riêng biệt. (Ảnh: FBNV)
Mỗi bộ ảnh cosplay của cô, từ trang phục, phụ kiện đến hậu kỳ ánh sáng, đều đạt đến độ hoàn thiện rất cao, tiệm cận với nguyên tác nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân riêng biệt. (Ảnh: FBNV)
Yugi còn hoạt động tích cực trên các nền tảng livestream. Cách nói chuyện duyên dáng, thông minh kết hợp với ngoại hình sáng giúp cô duy trì một cộng đồng fan vô cùng đông đảo và trung thành. (Ảnh: FBNV)
Yugi còn hoạt động tích cực trên các nền tảng livestream. Cách nói chuyện duyên dáng, thông minh kết hợp với ngoại hình sáng giúp cô duy trì một cộng đồng fan vô cùng đông đảo và trung thành. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Yugi Kiều Oanh #cosplay #Liên Quân #Veera Thất Sát #cosplayer yugi kiều oanh #nguyễn hữu kiều oanh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT