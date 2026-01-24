Yugi Kiều Oanh gây 'sát thương chuẩn 100%' với màn cosplay tướng Liên Quân

Yugi Kiều Oanh với màn hóa thân Veera Thất Sát - Thượng Sinh hút hồn đến mức gây 'sát thương chuẩn' ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Năm đầu tiên đón Tết bên chồng thiếu gia, Hoa hậu Đỗ Hà làm mới không gian sống bằng những bình hoa xinh xắn, đặt khắp các góc nhà.
Bắc Kinh hấp dẫn du khách như một “bảo tàng ẩm thực sống”, nơi các món ăn vặt truyền thống trăm năm tuổi hòa nhịp cùng đời sống hiện đại của thủ đô Trung Quốc.
Mới đây, diễn viên Vân Trang gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cận gương mặt, tự tin khoe làn da căng bóng, mịn màng.
Quầng thâm dưới mắt không chỉ do thiếu ngủ mà còn liên quan đến dinh dưỡng. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe từ bên trong.
Vườn quốc gia Thungyai-Huai Kha Khaeng (Thái Lan) là vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, lưu giữ đa dạng sinh học và giá trị sinh thái đặc biệt của Đông Nam Á.
Hàm lượng sắt dồi dào, cao hơn nhiều loại thịt đỏ, cùng kẽm và omega-3 khiến hàu trở thành thực phẩm bổ máu, tăng đề kháng và tốt cho tim mạch.
Không gian núi rừng Tây Bắc trong trẻo cùng hình ảnh Đỗ Yên Đan trong trang phục truyền thống dân tộc Thái đã tạo nên bộ ảnh mang đậm chất thơ.
Tộc người Seri là cộng đồng bản địa độc đáo, gắn bó sâu sắc với biển cả và sa mạc khắc nghiệt phía Tây Bắc Mexico.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 của đội tuyến Việt Nam khiến nhiều nghệ sĩ Việt phấn khích, tự hào.
Mai anh đào bung nở rực rỡ trên cao nguyên Mộc Châu, tạo điểm nhấn du lịch mới, thu hút du khách. Nhiều người phân vân chọn tour trọn gói hay khám phá tự túc.
Sở hữu căn hộ cao cấp với không gian sống tinh tế, hiện đại, MC Thanh Thanh Huyền khiến công chúng ngưỡng mộ khi chạm tay vào cột mốc “an cư” trước tuổi 30
Sau những thăng trầm hôn nhân, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình yên bên các con, giữ gìn nhan sắc bằng lối sống lành mạnh và tinh thần tích cực.
Đền Voi Phục là một trong những di tích linh thiêng bậc nhất Thăng Long xưa, lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử ít người để ý.
Khỉ tuyết Nhật Bản (Macaca fuscata) là biểu tượng sinh động của thiên nhiên xứ Phù Tang, nổi tiếng bởi khả năng thích nghi phi thường với khí hậu băng giá.
Tối 23/1, người dân được tận mắt chiêm ngưỡng phần trình diễn pháo hoa đẹp nhất từ trước đến nay tại Hà Nội trong dịp mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Dear Ancestor - tựa game Việt lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - đang gây bão mạng xã hội nhờ lối chơi lạ, chạm sâu vào đạo hiếu.
Khủng hoảng RAM do AI đẩy giá PC tăng vọt, khiến dự đoán của Jeff Bezos về tương lai điện toán đám mây và sự thoái trào của máy tính cá nhân ngày càng rõ nét.
Cuối tuần 24–25/1 mang năng lượng chuyển động mạnh, thích hợp cho tiền bạc luân chuyển, cơ hội chốt nhanh – gọn – lời.
Nữ hoàng Ahmose Nefertari của Ai Cập cổ đại nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, quyền lực. Tuy nhiên, màu da của bà trở thành chủ đề gây tranh luận suốt nhiều năm.
Những gốc đào cổ thụ khoác lớp rêu phong mang đến diện mạo khác biệt cho thị trường hoa Tết năm nay nhờ vẻ đẹp trầm mặc, xù xì nhưng đầy sức sống.