YouTube thử tìm kiếm bằng AI, nhà sáng tạo lo mất view

YouTube đang mở rộng thử nghiệm Ask YouTube, công cụ tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tổng hợp thông tin từ video thành câu trả lời trực tiếp. Theo Search Engine Land và Android Authority, giữa tháng 10/2026, tính năng bắt đầu xuất hiện với nhiều tài khoản tại Mỹ trên máy tính, điện thoại và ứng dụng TV, thay vì chỉ giới hạn ở một nhóm người dùng YouTube Premium trên thiết bị di động như trước. Thay đổi này có thể giúp khán giả tìm thông tin nhanh hơn, nhưng cũng khiến những người sống bằng doanh thu video lo ngại về lượng truy cập trong tương lai.

Ask YouTube thử nghiệm khả năng trả lời câu hỏi bằng AI và trích xuất đoạn video phù hợp ngay trên trang tìm kiếm. (Ảnh: droid-life)

Khác với cách tìm kiếm truyền thống vốn hiển thị danh sách video để người dùng tự lựa chọn, Ask YouTube có thể tổng hợp nội dung từ video dài và YouTube Shorts thành câu trả lời bằng văn bản. Công cụ đồng thời đưa ra những đoạn video ngắn được chọn theo mốc thời gian liên quan đến câu hỏi, kèm thông tin về video gốc và kênh đăng tải. Người dùng còn có thể đặt câu hỏi tiếp nối ngay trong giao diện trò chuyện mà không cần mở nhiều video để tìm câu trả lời. Với các chủ đề như hướng dẫn sửa thiết bị, học tập, nấu ăn hay so sánh điện thoại, cách tiếp cận này có thể tiết kiệm đáng kể thời gian tra cứu.

Tuy nhiên, khả năng cung cấp câu trả lời ngay trên trang tìm kiếm khiến các nhà sáng tạo nội dung lo ngại người xem sẽ ít nhấp vào video gốc hơn. Mối quan ngại tương tự từng xuất hiện với AI Overviews của Google Search, khi thông tin được tóm tắt trực tiếp trên trang kết quả có thể làm giảm nhu cầu truy cập nguồn ban đầu. Với YouTube, rủi ro không chỉ nằm ở số lượt nhấp mà còn ở thời gian người xem ở lại video. Nếu khán giả chỉ đọc phần tóm tắt hoặc xem vài giây trích đoạn rồi rời đi, các kênh chuyên sản xuất nội dung giáo dục, hướng dẫn và đánh giá sản phẩm có thể khó duy trì lượng xem dài như trước.

Nhà sáng tạo nội dung lo ngại việc người xem chỉ xem đoạn trích ngắn có thể ảnh hưởng đến thời lượng xem và doanh thu quảng cáo. (Ảnh: 9to5Google)

YouTube cho biết lượt phát video diễn ra ngay trong khung trích đoạn của Ask YouTube vẫn được tính vào tổng lượt xem video gốc. Theo nền tảng, những lượt xem này cũng được ghi nhận khi xét điều kiện tham gia và duy trì kiếm tiền trong Chương trình Đối tác YouTube (YPP). Công ty đồng thời khuyến nghị nhà sáng tạo chia video thành các chương mục và bổ sung mốc thời gian rõ ràng trong phần mô tả, giúp hệ thống xác định chính xác đoạn nội dung phù hợp với truy vấn. Dù vậy, việc được ghi nhận lượt xem không đồng nghĩa nhà sáng tạo chắc chắn giữ được doanh thu như khi khán giả xem video lâu hơn.

Bài toán lớn nằm ở mô hình kiếm tiền vốn phụ thuộc một phần vào thời lượng xem và quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo giữa video. Nếu người dùng nhận đủ thông tin từ AI mà không xem toàn bộ nội dung, cơ hội hiển thị quảng cáo có thể giảm, dù video vẫn được trích dẫn. Tác động thực tế còn phụ thuộc cách YouTube triển khai tính năng, phân phối quảng cáo và đo lường lượt xem trong thời gian tới. Với Ask YouTube, nền tảng phải cân bằng giữa trải nghiệm tìm kiếm nhanh cho khán giả và lợi ích kinh tế của những người trực tiếp tạo ra nội dung mà AI sử dụng.