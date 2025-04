Thông tin mới vụ cựu tu sĩ xâm hại nhiều trẻ em ở Lâm Đồng

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi, trú tại phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an Phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cung cấp về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, tại số nhà 29/36 đường Kim Đồng, Phường 6, TP Đà Lạt.

Nguyễn Đắt Vũ khi bị bắt.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định Nguyễn Đắt Vũ, trước đây là tu sĩ Phật giáo (có pháp danh Thích Nguyên Huy, đạo hiệu Thích Vạn Chánh) tu tại Thiền Viện Vạn Hạnh, địa chỉ 39 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Từ năm 2018, Vũ được trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao đến ở để tu tập và trông coi căn nhà này, trong thời gian này một số gia đình đã gửi các cháu nhỏ đến ở để nhờ Vũ nuôi dạy, cho đi học và tu tập. Từ tháng 8/2023, Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các cháu nhỏ tại đây.

Ngày 25/10/2024 Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Hội đồng trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thu hồi Chứng điệp thọ giới tỳ kheo đối với Thích Vạn Chánh, ngày 1/11/2024 Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông báo thu hồi Chứng điệp Thọ giới tỳ kheo đã cấp cho Thích Vạn Chánh.

Ngày 1/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắt Vũ về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điều 142 Bộ Luật hình sự.

Nguyễn Đắt Vũ hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng các tình tiết liên quan đến vụ án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

