Nam Định: Huy động 2500 công an bảo vệ Lễ khai ấn Đền Trần

Thông tin trên được Công an tỉnh Nam Định, Công an thành phố Nam Định báo cáo mới đây về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm; ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng ăn xin, trộm cắp, móc túi trong khu vực lễ hội và di tích.

Cán bộ Cảnh sát PCCC hướng dẫn an toàn trong sử dụng điện và hương nến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Nam Định được huy động đảm bảo trực 100% quân số để phân luồng giao thông trên Quốc lộ 10 và các tuyến đường dẫn vào Khu di tích Đền Trần - Chùa Tháp.

Lực lượng công an sẽ rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kiểm soát chặt các đối tượng có tiền án, tiền sự, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng của người dân đi lễ và tài sản, công trình của nhà đền, chùa.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Tỵ năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 13/2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng).

Trong đó, ngày 11 tháng Giêng (8/2) tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng (9/2) tổ chức Lễ rước Nước, tế Cá.

Ngày 14 tháng Giêng (11/2) diễn ra các hoạt động dâng hương, khai ấn tại Đền Thiên Trường. Thời gian từ 22h15 đến 22h40 thực hiện nghi lễ dâng hương, từ 22h40 đến 23h10 tổ chức nghi lễ rước kiệu Ấn và lễ Khai ấn.

Ngày 15 tháng Giêng (12/2), từ 2h sáng thực hiện nghi lễ hồi kiệu Ấn; từ 5h sáng tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách tại 3 địa điểm: Nhà Giải vũ, Nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng (13/2) thực hiện các nghi thức tế, lễ Tiết Thượng nguyên, tế Tiên tổ triều Trần, dâng Chúc văn hoàn cung.

Để Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân năm nay đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi, UBND thành phố Nam Định đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các phương án về quản lý và tổ chức lễ hội Khai ấn.

Nét mới trong Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Tỵ năm 2025 là các hoạt động phần hội được Ban tổ chức lễ hội mở rộng về quy mô và thời gian tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm đặc sắc; tiêu biểu là triển lãm sinh vật cảnh nhằm tôn vinh nghề hoa, cây cảnh truyền thống của quê hương Nam Định; triển lãm "Thành Nam - Những mốc son lịch sử", trưng bày tư liệu hình ảnh về dòng chảy lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Thành Nam xưa - thành phố Nam Định nay.