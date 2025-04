Hành trình trốn chạy của tên tội phạm ma túy Bùi Đình Khánh

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng hơn 22h ngày 18/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Bùi Đình Khánh tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá. Bùi Đình Khánh là một trong 5 nghi can mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an tại Quảng Ninh tối 17/4, khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh. Sau khi xảy ra vụ nổ súng khiến một cảnh sát tử vong, 4 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi gây án. Riêng Khánh bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã Bùi Đình Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy vào sáng 17/4. Quá trình trốn chay, Khánh sử dụng nhiều phương tiện di chuyển về phía tỉnh Hải Dương. Đến khoảng 0h30 sáng 18/4, tại vị trí gần cây xăng Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Khánh lên một chiếc container. Khoảng 10h30 cùng ngày, Khánh mua quần áo ở một cửa hàng tại tỉnh Phú Thọ. Theo lời khai của Khánh, sau khi gây án, đối tượng đã bắt xe taxi đi từ các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội rồi ra bến xe nước ngầm bắt xe khách về Thanh Hoá thì bị bắt giữ khi đang dừng chân tại điểm đón xe khách thuộc địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Bùi Đình Khánh hiện đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hình ảnh Khánh khi mua quần áo ở Phú Thọ Trước đó, khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), đối tượng Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy. Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (sinh năm 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ và tàn bạo đó, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn và hy sinh. Qua công tác đấu tranh ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan. Đến 4h30 sáng ngày 18/4/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn. Trước khi xảy ra vụ án trên, Khánh sống cùng mẹ ở khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Theo hàng xóm, bình thường Khánh khá lễ phép với những người xung quanh và thường xuyên ở nhà. Khám xét nhà Khánh, cảnh sát thu giữ thêm lượng lớn ma túy, tổng số heroin thu từ các nghi phạm trong vụ án lên 25 bánh.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng hơn 22h ngày 18/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Bùi Đình Khánh tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá. Bùi Đình Khánh là một trong 5 nghi can mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an tại Quảng Ninh tối 17/4, khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh. Sau khi xảy ra vụ nổ súng khiến một cảnh sát tử vong, 4 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi gây án. Riêng Khánh bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã Bùi Đình Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy vào sáng 17/4. Quá trình trốn chay, Khánh sử dụng nhiều phương tiện di chuyển về phía tỉnh Hải Dương. Đến khoảng 0h30 sáng 18/4, tại vị trí gần cây xăng Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Khánh lên một chiếc container. Khoảng 10h30 cùng ngày, Khánh mua quần áo ở một cửa hàng tại tỉnh Phú Thọ. Theo lời khai của Khánh, sau khi gây án, đối tượng đã bắt xe taxi đi từ các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội rồi ra bến xe nước ngầm bắt xe khách về Thanh Hoá thì bị bắt giữ khi đang dừng chân tại điểm đón xe khách thuộc địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Bùi Đình Khánh hiện đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hình ảnh Khánh khi mua quần áo ở Phú Thọ Trước đó, khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), đối tượng Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy. Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (sinh năm 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ và tàn bạo đó, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn và hy sinh. Qua công tác đấu tranh ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan. Đến 4h30 sáng ngày 18/4/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn. Trước khi xảy ra vụ án trên, Khánh sống cùng mẹ ở khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Theo hàng xóm, bình thường Khánh khá lễ phép với những người xung quanh và thường xuyên ở nhà. Khám xét nhà Khánh, cảnh sát thu giữ thêm lượng lớn ma túy, tổng số heroin thu từ các nghi phạm trong vụ án lên 25 bánh.