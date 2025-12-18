Hà Nội

Vợ cầu thủ Phan Văn Đức thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống

Cộng đồng trẻ

Vợ cầu thủ Phan Văn Đức thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống

Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Võ Nhật Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp nền nã, thuần khiết trong tà áo dài hồng pastel.

Thiên Anh
Giữa không gian cổ kính, xanh mát, bà xã Phan Văn Đức mang đến cảm giác dịu dàng, thanh lịch đúng chuẩn "gái Nghệ" đằm thắm.
Giữa không gian cổ kính, xanh mát, bà xã Phan Văn Đức mang đến cảm giác dịu dàng, thanh lịch đúng chuẩn “gái Nghệ” đằm thắm.
Trong bộ áo dài dáng suông truyền thống, gam hồng phấn nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng thon gọn của Võ Nhật Linh. Thiết kế tối giản, không quá cầu kỳ nhưng lại làm nổi bật thần thái nữ tính, kín đáo mà vẫn cuốn hút.
Trong bộ áo dài dáng suông truyền thống, gam hồng phấn nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng thon gọn của Võ Nhật Linh. Thiết kế tối giản, không quá cầu kỳ nhưng lại làm nổi bật thần thái nữ tính, kín đáo mà vẫn cuốn hút.
Mái tóc dài buông tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt hiền và nụ cười mềm mại giúp Nhật Linh ghi điểm tuyệt đối trong từng khung hình.
Mái tóc dài buông tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt hiền và nụ cười mềm mại giúp Nhật Linh ghi điểm tuyệt đối trong từng khung hình.
Khi cầm trên tay cành hoa trắng, Nhật Linh càng toát lên vẻ đẹp trong trẻo, an yên, đúng tinh thần của người phụ nữ Á Đông.
Khi cầm trên tay cành hoa trắng, Nhật Linh càng toát lên vẻ đẹp trong trẻo, an yên, đúng tinh thần của người phụ nữ Á Đông.
Phan Văn Đức khi thấy vợ đăng ảnh cũng lập tức để lại bình luận ngọt ngào: "Ảnh đẹp nhiều quá bạn vợ." Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ khiến dân mạng "tan chảy" trước độ cưng chiều và tình cảm mặn nồng của cặp đôi.
Phan Văn Đức khi thấy vợ đăng ảnh cũng lập tức để lại bình luận ngọt ngào: “Ảnh đẹp nhiều quá bạn vợ.” Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ khiến dân mạng “tan chảy” trước độ cưng chiều và tình cảm mặn nồng của cặp đôi.
Ở những góc chụp chuyển động, tà áo dài bay nhẹ theo từng bước chân càng làm nổi bật sự mềm mại, uyển chuyển. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với ánh nhìn nghiêng hay khoảnh khắc quay lưng, Võ Nhật Linh vẫn giữ được sức hút rất riêng – mộc mạc nhưng tinh tế.
Ở những góc chụp chuyển động, tà áo dài bay nhẹ theo từng bước chân càng làm nổi bật sự mềm mại, uyển chuyển. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với ánh nhìn nghiêng hay khoảnh khắc quay lưng, Võ Nhật Linh vẫn giữ được sức hút rất riêng – mộc mạc nhưng tinh tế.
Võ Nhật Linh sinh năm 1997, quê Nghệ An. Trước khi lập gia đình, cô từng là sinh viên Sư phạm Giáo dục mầm non và được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "cô giáo mầm non hot girl" nhờ ngoại hình xinh xắn, phong cách giản dị.
Võ Nhật Linh sinh năm 1997, quê Nghệ An. Trước khi lập gia đình, cô từng là sinh viên Sư phạm Giáo dục mầm non và được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “cô giáo mầm non hot girl” nhờ ngoại hình xinh xắn, phong cách giản dị.
Năm 2020, Nhật Linh kết hôn với cầu thủ Phan Văn Đức – tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từ đó trở thành một trong những nàng WAG được quan tâm.
Năm 2020, Nhật Linh kết hôn với cầu thủ Phan Văn Đức – tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từ đó trở thành một trong những nàng WAG được quan tâm.
Sau khi lập gia đình, Võ Nhật Linh lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động giải trí. Cô chuyển hướng sang kinh doanh, hiện quản lý khách sạn tại Cửa Lò (Nghệ An) và điều hành thêm tiệm hoa online.
Sau khi lập gia đình, Võ Nhật Linh lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động giải trí. Cô chuyển hướng sang kinh doanh, hiện quản lý khách sạn tại Cửa Lò (Nghệ An) và điều hành thêm tiệm hoa online.
Dù bận rộn công việc, Nhật Linh vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và hai con chung với Phan Văn Đức – bé Dâu Tây và Khoai Tây.
Dù bận rộn công việc, Nhật Linh vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và hai con chung với Phan Văn Đức – bé Dâu Tây và Khoai Tây.
Thiên Anh
