Vợ cầu thủ Phan Văn Đức thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống

Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Võ Nhật Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp nền nã, thuần khiết trong tà áo dài hồng pastel.
Trong phim Ai thương ai mến, Trâm Anh - Thu Trang vào vai chị em. Trâm Anh từng giành ngôi vị á quân chương trình The Face Vietnam 2018.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có tư tưởng cởi mở, tự do, tin vào tình yêu định mệnh và tài vận khá tốt.
Tổ ấm của Cường Đô La - Đàm Thu Trang là căn biệt thự mang phong cách hiện đại, có gara để 6 chiếc xe, phòng chiếu phim, khu vui chơi, tiểu cảnh trồng cây xanh.
Khoai mỡ không chỉ ngon mà còn chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện nội tiết, tăng cường đề kháng và bảo vệ tế bào.
Trong phim Ai thương ai mến, Trâm Anh - Thu Trang vào vai chị em. Trâm Anh từng giành ngôi vị á quân chương trình The Face Vietnam 2018.
Tộc người Bedouin là cộng đồng du mục lâu đời ở Trung Đông, nổi tiếng với lối sống sa mạc và truyền thống hiếu khách.
Xuất hiện trên sân pickleball trong loạt hình ảnh mới, Milan Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong thái tự tin cùng hình thể săn chắc, khỏe khoắn.
Sau gần 1 tuần Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, nhất là vào ban đêm, vi phạm vẫn diễn ra công khai.
Cà chua là thực phẩm bổ dưỡng, thơm ngon nhưng không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe nếu dùng không đúng cách.
Hot girl Sam (Nguyễn Hà My) khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh chụp chung cùng con gái trong một concept nhẹ nhàng, ngập tràn sắc trắng.
Khám phá làng Lô Lô Chải mộc mạc giữa cao nguyên đá, điểm check-in nổi bật cùng bí kíp giờ vàng giúp du khách chụp ảnh đẹp, tránh đông người.
Bên dưới miệng hố Popigai ở phía bắc Siberia của Nga là mỏ kim cương có thể sở hữu trữ lượng lên tới vài nghìn tỷ carat.
Ở tuổi 30, Huyền My vẫn độc thân nhưng đã sở hữu khối tài sản “khủng”, từ biệt thự sang trọng, xe sang tiền tỷ đến phong cách sống xa hoa phủ đầy hàng hiệu.
Toyota đang chuẩn bị mở bán mẫu SUV thuần điện C-HR+ 2026 tại thị trường Anh từ 6/1/2026 với những nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, hiệu suất và công nghệ.
Từ năm 1978, Trung Quốc đã trồng hơn 66 tỷ cây xanh và muốn trồng thêm 34 tỷ cây nữa trong 25 năm tới để hoàn thành "Vạn Lý Trường Thành Xanh".
Giữa rừng rậm Bắc Mỹ, gà tây hoang (Meleagris gallopavo) là biểu tượng thiên nhiên vừa quen thuộc vừa ẩn chứa nhiều điều bất ngờ.
Từ tinh mơ trên sông Hậu, chợ nổi Long Xuyên nhộn nhịp ghe xuồng, lưu giữ nét buôn bán đặc trưng và đời sống sông nước miền Tây An Giang.
Demon_President xác nhận là người mẫu thể hình cho Rogue trong Marvel Rivals, khiến fan bất ngờ vì độ gợi cảm.
Sự ra mắt của tên lửa đạn đạo Sapsan báo hiệu sự độc lập về tên lửa của Ukraine. Nó cũng là mối đe dọa tầm bắn 500km đối với Nga.
Hàng loạt mẹo tiết kiệm pin Android lan truyền trên mạng được chuyên gia thử nghiệm và kết luận: phần lớn vô dụng, thậm chí phản tác dụng.
Sau 1/11 Âm lịch, 3 con giáp đón nhận vận trình tích cực, tài chính ổn định, tình cảm hòa hợp, cơ hội mới mở ra cho người mạnh dạn tiến bước.