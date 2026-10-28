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[VIDEO] WFP cảnh báo El Niño có thể khiến 49 triệu người thiếu ăn

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[VIDEO] WFP cảnh báo El Niño có thể khiến 49 triệu người thiếu ăn

WFP cảnh báo El Niño trong giai đoạn 2026–2027 có thể đẩy ít nhất 49 triệu người tại 45 quốc gia vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính.

Minh Quân - Hà Anh
#WFP #El Niño #An ninh lương thực #Thiếu đói #Biến đổi khí hậu

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