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[VIDEO] Vé máy bay Tết 2027 tăng tới 20% do giá nhiên liệu leo thang

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[VIDEO] Vé máy bay Tết 2027 tăng tới 20% do giá nhiên liệu leo thang

Vé Tết 2027 tăng giá do nhiên liệu tăng cao, Vietjet và Vietnam Airlines bổ sung ghế để giảm áp lực giá vé, cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Minh Quân - Hà Anh
#Vé máy bay Tết 2027 #Giá nhiên liệu hàng không #Vé TPHCM Hà Nội #Hãng hàng không Việt Nam #Giá vé Tết

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