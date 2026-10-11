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[VIDEO] Trạm sạc xe điện áp dụng quy chuẩn mới từ tháng 7/2027

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[VIDEO] Trạm sạc xe điện áp dụng quy chuẩn mới từ tháng 7/2027

Từ 1/7/2027, các trạm sạc xe điện trên toàn quốc phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy và dữ liệu vận hành mới.

Minh Quân - Hà Anh
#Trạm sạc xe điện #Quy chuẩn kỹ thuật #An toàn điện #Phòng cháy #Công suất

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