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[VIDEO] TP HCM yêu cầu khai báo dự án địa ốc qua VNeID

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[VIDEO] TP HCM yêu cầu khai báo dự án địa ốc qua VNeID

Sở Xây dựng TP HCM bắt buộc doanh nghiệp bất động sản khai báo dự án qua VNeID, vi phạm có thể bị phạt tới 400 triệu đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Dự án bất động sản #VNeID #Sở Xây dựng TP HCM #Chủ đầu tư #Phạt vi phạm

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