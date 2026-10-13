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[VIDEO] Thịt lợn nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam với giá rẻ kỷ lục 45 nghìn đồng/kg

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[VIDEO] Thịt lợn nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam với giá rẻ kỷ lục 45 nghìn đồng/kg

Trong 8 tháng, Việt Nam nhập 124 nghìn tấn thịt lợn, giá giảm 36% xuống còn 45 nghìn đồng/kg, Brazil chiếm 45% thị trường, gây áp lực cho nông dân.

Minh Quân - Hà Anh
#Thịt lợn nhập khẩu #Giá thịt lợn #Thị trường thịt lợn Việt Nam #Nguồn cung thịt lợn #Brazil

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