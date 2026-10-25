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[VIDEO] Nguồn cung nhà ở tăng, giá nhà TPHCM hạ nhiệt

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[VIDEO] Nguồn cung nhà ở tăng, giá nhà TPHCM hạ nhiệt

UBND TPHCM thông báo đã tháo gỡ vướng mắc, bổ sung nguồn cung nhà ở, dự kiến thêm 18.000 căn trong năm tới cùng các dự án lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Nguồn cung nhà ở #Giá nhà TPHCM #Dự án nhà ở #UBND TPHCM #Phát triển nhà ở

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