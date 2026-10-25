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[VIDEO] Hà Nội đề xuất chủ đầu tư 12 dự án sai phạm tự trả chi phí

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[VIDEO] Hà Nội đề xuất chủ đầu tư 12 dự án sai phạm tự trả chi phí

Chính quyền Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư 12 dự án, gồm HH Linh Đàm, tự chi trả lợi bất hợp pháp và chi phí khắc phục hậu quả.

Minh Quân - Hà Anh
#Dự án sai phạm Hà Nội #Ông Lê Thanh Thản #Chủ đầu tư #Xử lý dự án #Chi phí khắc phục

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