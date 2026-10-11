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[VIDEO] Giá xăng dầu châu Âu đạt đỉnh 20 năm, người dân khốn đốn

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[VIDEO] Giá xăng dầu châu Âu đạt đỉnh 20 năm, người dân khốn đốn

Giá xăng dầu tại EU cao nhất 20 năm, người dân phải trả hơn 100 euro mỗi bình, lạm phát vượt 14%, gây ra các cuộc biểu tình.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá xăng dầu châu Âu #Lạm phát châu Âu #Biểu tình châu Âu #Liên minh châu Âu #Chỉ số giá tiêu dùng

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